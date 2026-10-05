Ανόρθωση και ΑΕΛ έχουν στραμμένο το βλέμμα στο Εφετείο

Ανατροπή στις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής ελπίζουν πως θα πετύχουν μέσω του Εφετείου, ΑΕΛ και Ανόρθωση. Το δικαστικό όργανο της ΚΟΠ θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα για να εξετάσει δύο σημαντικά ζητήματα που έχει ενώπιών του, με τις δύο ομάδες να περιμένουν πως, θα αλλάξει η αρχική απόφαση.

Συγκεκριμένα στην ΑΕΛ, η έφεση αφορά την έξτρα ποινή των έξι αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Καφού για φτύσιμο στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (2η αγωνιστική), παιχνίδι στο οποίο αποβλήθηκε μέσω του VAR. Να σημειωθεί πως εφόσον δεν αλλάξει η απόφαση, η επάνοδος του υπολογίζεται προς το τέλος Νοεμβρίου.

Στην Ανόρθωση από την άλλη, έχει επιβληθεί ποινή τιμωρίας κεκλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης, για όσα έγιναν στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ την 3η αγωνιστική. Αν η έφεση πιάσει… τόπο, τότε θα έχει κανονικά τον κόσμο της, στο ντέρμπι με την Πάφος FC στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής (11/10).