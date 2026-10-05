Πόσα χρόνια θα παίζει «επανάληψη» αυτό το έργο;

Προς ολοκλήρωση οδεύει η μακρά αποχή λόγω των εθνικών ομάδων και ένα από τα ενδιαφέροντα της επιστροφής είναι κατά πόσον η ΚΟΠ, και πιο συγκεκριμένα οι ιθύνοντες της διαιτησίας, θα φέρουν ξένους διαιτητές σε ορισμένα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τουλάχιστον για να αναλάβουν το VAR. Αυτό ήταν κάτι που κυκλοφόρησε έντονα τις προηγούμενες ημέρες, ώστε να κατευνάσουν κάπως τα πνεύματα και οι πολλές φωνές που υπήρχαν από αρκετές ομάδες.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν, βλέπουμε ξανά το ίδιο έργο σε επανάληψη... Κάθε χρόνο η σεζόν ξεκινάει με πλήρη στήριξη στους Κύπριους διαιτητές και πίστη στις δυνατότητές τους, συνήθως στην καθιερωμένη συνάντηση των διαιτητών με τον εκάστοτε πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Όμως πολύ σύντομα τα λόγια αποδεικνύονται κούφια, είτε είναι στην 3η, είτε στην 7η, είτε στη 18η αγωνιστική.

Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι της άποψης ότι είναι αρνητικό να έρχονται ξένοι διαιτητές, απλά καταντά αστείο ότι παίζονται κάθε χρόνο τα... ίδια επεισόδια, αντί να βρεθεί μια μόνιμη λύση που να βοηθά πραγματικά την κυπριακή διαιτησία και κατ' επέκταση το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Χρειάζονται να παρθούν αυτές οι αποφάσεις, με λύσεις που πρέπει να βρουν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, και να εφαρμόζονται ευλαβικά από την αρχή της χρονιάς, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν τις πρώτες φωνές για να ενεργήσουν...