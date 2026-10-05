Σβήνουν τα φώτα της Εθνικής, ανάβει η «φωτιά» της Cyprus League by Stoiximan

Η αυλαία των διεθνών υποχρεώσεων πέφτει απόψε (05/10, 19:00), με την Εθνική μας να φιλοξενεί τη Λετονία στο ΓΣΠ, ολοκληρώνοντας έναν απαιτητικό μαραθώνιο τεσσάρων διαδοχικών αγώνων για το Nations League.

Από αύριο, όμως, η προσοχή επιστρέφει ολοκληρωτικά στα γήπεδα της Cyprus League by Stoiximan, με την επανέναρξη να συνοδεύεται από ένα μεγάλο ερωτηματικό.

Η πρώτη αυτή παρατεταμένη διακοπή φέρνει προκλήσεις. Για τις ομάδες που είχαν βρει ρυθμό πριν από το break, η αποχή εγκυμονεί τον κίνδυνο να χαθεί το μομέντουμ. Στον αντίποδα, για τα συγκροτήματα που «ψάχνονταν» αγωνιστικά, ο χρόνος αυτός λειτούργησε ως σανίδα σωτηρίας για ανασύνταξη.

Το μόνο δεδομένο είναι ότι η παύση ευνόησε όσους ταλαιπωρούνταν από τραυματισμούς. Η επιστροφή βασικών παικτών δίνει σημαντικές ανάσες στους προπονητές, αλλάζοντας τις ισορροπίες ενόψει της συνέχειας.