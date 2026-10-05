Ζεσούς: «Παρεξήγηση με τον Ρονάλντο, η πόρτα είναι ανοικτή»

Συνεχίζεται η συζήτηση για το γεγονός που προκλήθηκε με την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας, την παραμονή του αγώνα με την Δανία στην Κοπεγχάγη. Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας κινείται ήδη για την αποκατάσταση των σχέσεων με τον σούπερ σταρ.

Τις επόμενες ημέρες, με τη σύμφωνη γνώμη του διάσημου επιθετικού, θα επιχειρηθεί γεφύρωση του χάσματος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή Ζόρζε Ζεσούς. Οι υπεύθυνοι ελπίζουν να εξομαλύνουν την κατάσταση, να αποκαταστήσουν μια φιλική και υγιή σχέση και να διασφαλίσουν ότι η καριέρα του Κριστιάνο στην εθνική ομάδα δεν θα ολοκληρωθεί άδοξα.

Στο πλαίσιο αυτό άφησε ορθάνοιχτη την πόρτα για την επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας, ο Ζόρζε Ζέσους. Ο προπονητής των Ιβήρων, μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Νορβηγίας με σκορ 2-1, τόνισε σχετικά: «Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Για μένα, όλα είναι ανοιχτά. Ο Κριστιάνο πρέπει να αποφασίσει για τη ζωή του πριν από την επόμενη κλήση στην εθνική ομάδα», τόνισε ο Πορτογάλος κόουτς και συμπλήρωσε:

«Αν θέλει να είναι στην εθνική ομάδα και να αγωνίζεται, γιατί όχι; Δεν υπάρχει κακία, καθώς επρόκειτο για παρεξήγηση. Πιστεύω ότι το θέμα λύνεται εύκολα. Πότε; Δεν ξέρω. Το παιχνίδι τελείωσε και τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είμαι λυπημένος. Εχουμε μια πολύ καλή επαγγελματική φιλία και θα δούμε τι θα γίνει»