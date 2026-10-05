ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ζεσούς: «Παρεξήγηση με τον Ρονάλντο, η πόρτα είναι ανοικτή»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η αναφορά από τον προπονητή της Πορτογαλίας σχετικά με την υπόθεση με τον Ρονάλντο

Συνεχίζεται η συζήτηση για το γεγονός που προκλήθηκε με την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας, την παραμονή του αγώνα με την Δανία στην Κοπεγχάγη. Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας κινείται ήδη για την αποκατάσταση των σχέσεων με τον σούπερ σταρ.

Τις επόμενες ημέρες, με τη σύμφωνη γνώμη του διάσημου επιθετικού, θα επιχειρηθεί γεφύρωση του χάσματος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή Ζόρζε Ζεσούς. Οι υπεύθυνοι ελπίζουν να εξομαλύνουν την κατάσταση, να αποκαταστήσουν μια φιλική και υγιή σχέση και να διασφαλίσουν ότι η καριέρα του Κριστιάνο στην εθνική ομάδα δεν θα ολοκληρωθεί άδοξα.

Στο πλαίσιο αυτό άφησε ορθάνοιχτη την πόρτα για την επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας, ο Ζόρζε Ζέσους. Ο προπονητής των Ιβήρων, μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Νορβηγίας με σκορ 2-1, τόνισε σχετικά: «Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Για μένα, όλα είναι ανοιχτά. Ο Κριστιάνο πρέπει να αποφασίσει για τη ζωή του πριν από την επόμενη κλήση στην εθνική ομάδα», τόνισε ο Πορτογάλος κόουτς και συμπλήρωσε:

«Αν θέλει να είναι στην εθνική ομάδα και να αγωνίζεται, γιατί όχι; Δεν υπάρχει κακία, καθώς επρόκειτο για παρεξήγηση. Πιστεύω ότι το θέμα λύνεται εύκολα. Πότε; Δεν ξέρω. Το παιχνίδι τελείωσε και τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είμαι λυπημένος. Εχουμε μια πολύ καλή επαγγελματική φιλία και θα δούμε τι θα γίνει»

Κατηγορίες

Eθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι υπόλοιπες ομάδες της Premier League θεωρούν πως η Σίτι θα υποβιβαστεί αν αποτύχει η έφεση»

Premier League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μάντζιος: «Είναι ένα υπέροχο γκρουπ και από εκεί ξεκινούν οι σωστές βάσεις»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Έπιασε τόπο η έφεση, με κόσμο το Ανόρθωση - Πάφος!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καρέ καρέ η «έκρηξη» της Εθνικής μετά την ανατροπή!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Έβαλε το λιθαράκι του ο αείμνηστος Δημήτρης Δημητρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ο χρόνος γύρισε πίσω και στιγμές συγκίνησης στην παρουσίαση του βιβλίου-λευκώματος για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανατροπή σε νεκρό χρόνο και… εκτόξευση για την Εθνική Κύπρου!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΛεΜπρόν: Στην 24η σεζόν με ισχιαλγία και αρθρίτιδα στο αριστερό πόδι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην τελική ευθεία η ανανέωση του συμβολαίου του Κέιν στην Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χορηγία €10.000 στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αυτή είναι η απόφαση της Ρεάλ για Γκιουλέρ – Στο κλαμπ των «μακροχρόνιων συμβολαίων» ως το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έντονα ενοχλημένοι στην ΑΕΛ: Κρίθηκε στο 3-2 η έφεση!

ΑΕΛ

|

Category image

Tζόκοβιτς: «Σοκαριστικό φινάλε, δεν είχε πρόθεση»

Τένις

|

Category image

Το Εφετείο απέρριψε την έφεση της ΑΕΛ για τον Καφού!

ΑΕΛ

|

Category image

«Ελληνική» υπόθεση το Golden Boy: Καρέτσας και Κωστούλας στους κορυφαίους της Ευρώπης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη