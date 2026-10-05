Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Κύπρος – Λετονία

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Η Εθνική Κύπρου υποδέχεται τη Λετονία απόψε στις 19:00, για την 4η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League C του UEFA Nations League 2026/27. Η Κύπρος προέρχεται από τη νίκη με 2-0 απέναντι στην Αρμενία, ενώ στο πρώτο παιχνίδι με τη Λετονία, στις 28 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα, οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0.

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών για την αναμέτρηση, με την Κύπρο να έχει τον πρώτο λόγο στις αποδόσεις. Η νίκη της Εθνικής μας προσφέρεται στο 1.75, η ισοπαλία στα 3.50, ενώ το διπλό της Λετονίας στα 4.70.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές αγορές του αγώνα. Το ενδεχόμενο η Κύπρος να κερδίσει και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 4.20, ενώ η αντίστοιχη επιλογή για τη Λετονία ανεβαίνει στα 8.50.

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