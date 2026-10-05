ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Κύπρος – Λετονία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Εθνική Κύπρου υποδέχεται τη Λετονία απόψε στις 19:00, για την 4η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League C του UEFA Nations League 2026/27. Η Κύπρος προέρχεται από τη νίκη με 2-0 απέναντι στην Αρμενία, ενώ στο πρώτο παιχνίδι με τη Λετονία, στις 28 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα, οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0.

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών για την αναμέτρηση, με την Κύπρο να έχει τον πρώτο λόγο στις αποδόσεις. Η νίκη της Εθνικής μας προσφέρεται στο 1.75, η ισοπαλία στα 3.50, ενώ το διπλό της Λετονίας στα 4.70.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές αγορές του αγώνα. Το ενδεχόμενο η Κύπρος να κερδίσει και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 4.20, ενώ η αντίστοιχη επιλογή για τη Λετονία ανεβαίνει στα 8.50.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

Εθνικη - ΚΟΠ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι υπόλοιπες ομάδες της Premier League θεωρούν πως η Σίτι θα υποβιβαστεί αν αποτύχει η έφεση»

Premier League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μάντζιος: «Είναι ένα υπέροχο γκρουπ και από εκεί ξεκινούν οι σωστές βάσεις»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Έπιασε τόπο η έφεση, με κόσμο το Ανόρθωση - Πάφος!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καρέ καρέ η «έκρηξη» της Εθνικής μετά την ανατροπή!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Έβαλε το λιθαράκι του ο αείμνηστος Δημήτρης Δημητρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ο χρόνος γύρισε πίσω και στιγμές συγκίνησης στην παρουσίαση του βιβλίου-λευκώματος για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανατροπή σε νεκρό χρόνο και… εκτόξευση για την Εθνική Κύπρου!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΛεΜπρόν: Στην 24η σεζόν με ισχιαλγία και αρθρίτιδα στο αριστερό πόδι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην τελική ευθεία η ανανέωση του συμβολαίου του Κέιν στην Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χορηγία €10.000 στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αυτή είναι η απόφαση της Ρεάλ για Γκιουλέρ – Στο κλαμπ των «μακροχρόνιων συμβολαίων» ως το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έντονα ενοχλημένοι στην ΑΕΛ: Κρίθηκε στο 3-2 η έφεση!

ΑΕΛ

|

Category image

Tζόκοβιτς: «Σοκαριστικό φινάλε, δεν είχε πρόθεση»

Τένις

|

Category image

Το Εφετείο απέρριψε την έφεση της ΑΕΛ για τον Καφού!

ΑΕΛ

|

Category image

«Ελληνική» υπόθεση το Golden Boy: Καρέτσας και Κωστούλας στους κορυφαίους της Ευρώπης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη