Τα Radisson Hotels αναλαμβάνουν την Ονομαστική Χορηγία του Μαραθωνίου Λάρνακας 2026

Σε ένα νέο κεφάλαιο περνά η μακροχρόνια συνεργασία των ξενοδοχείων Radisson με τον Μαραθώνιο Λάρνακας, καθώς τα Radisson Hotels αναλαμβάνουν την Ονομαστική Χορηγία της διοργάνωσης για το 2026.

Η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί φυσική συνέχεια μιας σταθερής σχέσης που ξεκίνησε το 2017, όταν το Radisson Blu Hotel Larnaca άρχισε να στηρίζει τον Μαραθώνιο ως ονομαστικός χορηγός. Το 2026, η συνεργασία διευρύνεται περαιτέρω με την ενεργή συμμετοχή και του Radisson Beach Resort Larnaca, ενισχύοντας συνολικά την παρουσία των Radisson Hotels στη διοργάνωση.

Η αναβαθμισμένη συνεργασία αντανακλά τη διαχρονική δέσμευση των Radisson Hotels προς τη Λάρνακα και προς έναν θεσμό που έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτήρα, προσελκύοντας κάθε χρόνο δρομείς, επισκέπτες και υποστηρικτές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Μέσα από τη διοργάνωση ενισχύεται η επισκεψιμότητα της πόλης, δημιουργώντας παράλληλα θετικό αποτύπωμα για την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της Ονομαστικής Χορηγίας, το Radisson Blu Hotel Larnaca και το Radisson Beach Resort Larnaca θα στηρίξουν έμπρακτα τη διοργάνωση και τους συμμετέχοντες, προσφέροντας μεταξύ άλλων διαμονή, φιλοξενία παράλληλων εκδηλώσεων και γεύματα για VIP προσκεκλημένους.

Παράλληλα, βρίσκονται υπό σχεδιασμό πρόσθετες δράσεις και εμπειρίες γύρω από τον Μαραθώνιο, οι οποίες θα ανακοινωθούν με την οριστικοποίησή τους.

Εκ μέρους των Radisson Hotels, ο Μάριος Πολυβίου, CEO της Sunnyseeker Hotels δήλωσε:

«Η ανάληψη της Ονομαστικής Χορηγίας του Μαραθωνίου Λάρνακας 2026 αποτελεί για εμάς τη φυσική εξέλιξη μιας σχέσης που έχει χτιστεί σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Από το 2017, το Radisson Blu Hotel Larnaca βρίσκεται δίπλα στη διοργάνωση και φέτος η συμμετοχή του Radisson Beach Resort Larnaca διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτή τη συνεργασία. Η στήριξή μας στον Μαραθώνιο συνδέεται άμεσα με τη διαχρονική μας δέσμευση προς τη Λάρνακα και με την αξία που δημιουργεί η διοργάνωση για την πόλη, τους επισκέπτες της και την τοπική οικονομία».

Από την πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου Λάρνακας, ο ιδρυτής της διοργάνωσης, Κωνσταντίνος Ντάλτας, τόνισε:

«Η διεύρυνση της συνεργασίας μας με τα Radisson Hotels αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον Μαραθώνιο Λάρνακας. Πρόκειται για μια σχέση που ξεκίνησε από τα πρώτα χρόνια της διοργάνωσης και εξελίσσεται μαζί της. Η συμμετοχή και των δύο Radisson Hotels στη Λάρνακα ενισχύει την εμπειρία που θέλουμε να προσφέρουμε στους δρομείς και στους επισκέπτες και συμβάλλει στη συνεχή αναβάθμιση ενός θεσμού που προβάλλει τη Λάρνακα στην Κύπρο και διεθνώς».

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Το Radisson Hotel Group είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος διεθνής ξενοδοχειακός όμιλος, που δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία-Ειρηνικό, με περισσότερα από 1.660 ξενοδοχεία σε λειτουργία και υπό ανάπτυξη σε πάνω από 100 χώρες. Με γνώμονα την υπόσχεση του brand Every Moment Matters, ο Όμιλος προσφέρει τη χαρακτηριστική φιλοσοφία εξυπηρέτησης "Yes I Can!" σε κάθε εμπειρία του επισκέπτη.

Το χαρτοφυλάκιο των brands του Radisson Hotel Group περιλαμβάνει τα Radisson Collection, art’otel, Radisson Blu, Park Plaza, Radisson RED, Radisson Individuals, Radisson, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson και Prize by Radisson - τα οποία ενώνονται κάτω από την εμπορική ομπρέλα των Radisson Hotels.

Το Radisson Rewards είναι το πρόγραμμα επιβράβευσης του Radisson Hotel Group, το οποίο προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία που κάνει «Κάθε Στιγμή να Μετράει», αριθμώντας περισσότερα από 29 εκατομμύρια μέλη. Ως το πιο απλοποιημένο πρόγραμμα στον τομέα του, τα μέλη απολαμβάνουν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και έχουν πρόσβαση στα προνόμιά τους από την πρώτη κιόλας μέρα σε ένα ευρύ φάσμα ξενοδοχείων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία-Ειρηνικό.

Τα Radisson Meetings παρέχουν εξατομικευμένες λύσεις για κάθε εκδήλωση ή συνάντηση, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών λύσεων, τοποθετώντας τους επισκέπτες και τις ανάγκες τους στο επίκεντρο των προσφορών της. Τα Radisson Meetings βασίζονται σε τρεις ισχυρές δεσμεύσεις εξυπηρέτησης: Προσωπική, Επαγγελματική και Αξέχαστη, παρέχοντας παράλληλα άριστες βασικές υπηρεσίες και όντας μοναδικά Carbon Compensated.

Στο Radisson Hotel Group, νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους, τις κοινότητες και τον πλανήτη και στοχεύουμε στις Μηδενικές Εκπομπές έως το 2050, βάσει των εγκεκριμένων Science Based Targets. Με μοναδικές λύσεις, όπως η αντιστάθμιση άνθρακα μέσω των Radisson Meetings, κάνουμε την αειφόρο διαμονή σε ξενοδοχεία εύκολη υπόθεση. Για να διευκολύνουμε τις βιώσιμες ταξιδιωτικές επιλογές, όλα τα ξενοδοχεία μας βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με τα Hotel Sustainability Basics.

Η υγεία και η ασφάλεια των επισκεπτών και των μελών της ομάδας παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα για το Radisson Hotel Group. Όλα τα καταλύματα στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, διασφαλίζοντας ότι φροντίζουμε πάντα τους επισκέπτες και τα μέλη της ομάδας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Radisson Hotel Group στο RadissonHotels.com.

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