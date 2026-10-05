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Μίλερ για Χρυσή Μπάλα: «Ολίσε και Εμπαπέ με έχουν εντυπωσιάσει περισσότερο» – Άφησε εκτός τον Κέιν

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Τόμας Μίλερ ξεχώρισε Μάικλ Ολίσε και Κιλιάν Εμπαπέ στη μάχη για τη Χρυσή Μπάλα, αφήνοντας εκτός των δύο κορυφαίων επιλογών του τον Χάρι Κέιν.

Τους δύο ποδοσφαιριστές που τον έχουν εντυπωσιάσει περισσότερο στη μάχη για τη Χρυσή Μπάλα αποκάλυψε ο Τόμας Μίλερ, προκαλώντας αίσθηση με τις επιλογές του. Ο Γερμανός άσος ξεχώρισε τον Μάικλ Ολίσε και τον Κιλιάν Εμπαπέ, αφήνοντας εκτός τον πρώην συμπαίκτη του στην Μπάγερν Μονάχου, Χάρι Κέιν, ο οποίος επίσης συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρών υποψηφίων.

«Για μένα υπάρχουν δύο υποψήφιοι των οποίων οι ατομικές εμφανίσεις με έχουν ενθουσιάσει περισσότερο: ο Μάικλ Ολίσε και ο Κιλιάν Εμπαπέ», ανέφερε ο Μίλερ, εξηγώντας στη συνέχεια τι είναι αυτό που τους ξεχωρίζει στα μάτια του. «Συνδυάζουν το θεαματικό παιχνίδι με πραγματική απειλή για το γκολ. Καταφέρνουν να είναι αποτελεσματικοί συνδυάζοντας φινέτσα και δύναμη και όλα αυτά μοιάζουν να τα κάνουν χωρίς προσπάθεια».

Οι αριθμοί των δύο ποδοσφαιριστών δίνουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στα λόγια του. Ο Ολίσε προέρχεται από μια εντυπωσιακή σεζόν 2025/26, στην οποία κατέγραψε 22 γκολ και 31 ασίστ σε 52 συμμετοχές, φτάνοντας συνολικά τις 53 συμμετοχές σε γκολ. Παράλληλα, ξεκίνησε δυναμικά και τη νέα αγωνιστική περίοδο, συνεχίζοντας να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά όπλα της Μπάγερν.

Ο Εμπαπέ, από την πλευρά του, ολοκλήρωσε την προηγούμενη σεζόν με 49 συμμετοχές σε γκολ σε 44 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την τεράστια επιρροή του στο επιθετικό παιχνίδι. Ο Μίλερ θεωρεί πως αυτός ο συνδυασμός θεάματος και αποτελεσματικότητας είναι ακριβώς το στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου.

Η απουσία του Κέιν από τις δύο επιλογές του Γερμανού, πάντως, προκαλεί συζήτηση, καθώς ο Άγγλος φορ πραγματοποίησε επίσης εκπληκτική σεζόν με 61 γκολ και επτά ασίστ σε 51 συμμετοχές. Παρά τα εντυπωσιακά νούμερα του πρώην συμπαίκτη του, ο Μίλερ έδωσε τελικά το προβάδισμα σε Ολίσε και Εμπαπέ, θεωρώντας ότι οι δύο τους πρόσθεσαν στο παιχνίδι τους εκείνη τη «μαγεία» που, κατά τη δική του άποψη, χαρακτηρίζει έναν υποψήφιο για τη Χρυσή Μπάλα.

 

 

 

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