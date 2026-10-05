Εuro 2028: Οριστικά η Ελλάδα στο γκρουπ των ισχυρών

Στην κορυφή του 2ου ομίλου ανέβηκε η Ολλανδία, στους οκτώ βαθμούς μαζί με την Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής του Nations League.

Οι «Οράνιε» επικράτησαν 2-1 στο Αϊντχόφεν της Σερβίας, η οποία ουσιαστικά μένει τελευταία στον όμιλο και θα συμμετάσχει στα μπαράζ προκειμένου να αποφύγει τον υποβιβασμό στην League B.

Αυτό σημαίνει πως το ελληνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που διεκδικεί την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, μετά και το 0-0 χθες στην Τούμπα κόντρα στη Γερμανία, εξασφάλισε την παρουσία του στους ισχυρούς του Εuro 2028, στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.

Το γκρουπ των ισχυρών της κλήρωσης θα περιλαμβάνει εκτός από την Ελλάδα και τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, Ολλανδίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Βελγίου, Ιταλίας και Νορβηγίας.