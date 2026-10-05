ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δίνει νέο συμβόλαιο σε Παυλίδη η Μπενφίκα, παρακολουθούν Τότεναμ και Άστον Βίλα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Έντονο το ενδιαφέρον για τον Ελλαδίτη επιθετικό

Ο Βαγγέλης Παυλίδης εντυπωσιάζει και τη φετινή σεζόν, τόσο με τη φανέλα της Μπενφίκα, όσο και με αυτήν της εθνικής ομάδας, προκαλώντας το ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Ο σύλλογος της Λισαβόνας πάντως θέλει να τον κρατήσει και ήδη ξεκινήσει τις επαφές για την επέκταση του συμβολαίου του. Σύμφωνα με την πορτογαλική αθλητική εφημερίδα, «Record», οι συζητήσεις ανάμεσα στη διοίκηση των «αετών» και τον μάνατζερ του αρχηγού της εθνικής ομάδας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με την ανανέωση της συνεργασίας τους να αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Ο Παυλίδης έχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο οι «αετοί» επιθυμούν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για δύο ακόμη χρόνια. Συγκεκριμένα, στόχος της διοίκησης είναι το νέο συμβόλαιο να έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031, επιβραβεύοντας παράλληλα την παρουσία με σημαντική αύξηση στις ετήσιες αποδοχές του. 

Πάντως το ενδιαφέρον για τον Παυλίδη έχει αυξηθεί σημαντικά, με τη Φενέρμπαχτσε να είχε κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι, ενώ στην Αγγλία ρεπορτάζ αναφέρουν πως Τότεναμ και Αστον Βίλα τον παρακολουθούν στενά και δεν αποκλείεται να κινηθούν για την απόκτηση του τον Ιανουάριο ή στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Ο Παυλίδης πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, έχοντας ήδη καταγράψει 14 γκολ και τρεις ασίστ σε 13 εμφανίσεις, σε όλες τις διοργανώσεις.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι υπόλοιπες ομάδες της Premier League θεωρούν πως η Σίτι θα υποβιβαστεί αν αποτύχει η έφεση»

Premier League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μάντζιος: «Είναι ένα υπέροχο γκρουπ και από εκεί ξεκινούν οι σωστές βάσεις»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Έπιασε τόπο η έφεση, με κόσμο το Ανόρθωση - Πάφος!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καρέ καρέ η «έκρηξη» της Εθνικής μετά την ανατροπή!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Έβαλε το λιθαράκι του ο αείμνηστος Δημήτρης Δημητρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ο χρόνος γύρισε πίσω και στιγμές συγκίνησης στην παρουσίαση του βιβλίου-λευκώματος για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανατροπή σε νεκρό χρόνο και… εκτόξευση για την Εθνική Κύπρου!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΛεΜπρόν: Στην 24η σεζόν με ισχιαλγία και αρθρίτιδα στο αριστερό πόδι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην τελική ευθεία η ανανέωση του συμβολαίου του Κέιν στην Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χορηγία €10.000 στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αυτή είναι η απόφαση της Ρεάλ για Γκιουλέρ – Στο κλαμπ των «μακροχρόνιων συμβολαίων» ως το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έντονα ενοχλημένοι στην ΑΕΛ: Κρίθηκε στο 3-2 η έφεση!

ΑΕΛ

|

Category image

Tζόκοβιτς: «Σοκαριστικό φινάλε, δεν είχε πρόθεση»

Τένις

|

Category image

Το Εφετείο απέρριψε την έφεση της ΑΕΛ για τον Καφού!

ΑΕΛ

|

Category image

«Ελληνική» υπόθεση το Golden Boy: Καρέτσας και Κωστούλας στους κορυφαίους της Ευρώπης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη