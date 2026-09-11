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Σε προχωρημένες επαφές με τη Χετάφε ο Ρενάτο Σάντσες

ΓΗΠΕΔΟ

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Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα ο μέχρι πρότινος χαφ του Παναθηναϊκού, Ρενάτο Σάντσες, βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Χετάφε.

Πριν από λίγες ημέρες ο Ρενάτο Σάντσες αποδεσμεύτηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν έναν χρόνο πριν την ολοκλήρωση της συμφωνία τους, με τον Πορτογάλο χαφ να κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Με δεδομένο πως βρισκόμαστε κοντά στα μέσα του Σεπτέμβρη, το όνομα του μέχρι πρότινος άσου Παναθηναϊκού, αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» τις μεταγραφικής ελεύθερης αγοράς, με πολλές ομάδες να παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το γνωστό και έγκυρο γαλλικό Μέσο, «footmercato», η Χετάφε φαντάζει αυτή την ώρα το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να βλέπει με θετικό μάτι τη μετακίνησή του στη La Liga.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για μια πιθανή συνεργασία, με τον 29χρονο μέσο να ετοιμάζεται για την πρώτη θητεία της καριέρας του στο ισπανικό πρωτάθλημα, μετά τα περάσματά του από εκείνα της Premier League, Bundesliga, Serie A και Ligue 1!

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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