Με καρέ αλλαγών η ενδεκάδα της ΑΕΛ για τη Νέα Σαλαμίνα

Με στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες και τη δεύτερη της νίκη σε τρεις αγώνες, η ΑΕΛ υποδέχεται στις 20:00 τη Νέα Σαλαμίνα στο στάδιο «Alphamega», στο εναρκτήριο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Με τέσσερις αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Ούγκο Μαρτίνς σε σχέση με την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ. Συγκεκριμένα, οι Γκόμες, Αντωνίου, Νεοφύτου και Ζαϊρ Ταβάρες πήραν τις θέσεις των Ντένσβιλ, Καρώ, Μιλοσάβλιεβιτς (εκτός αποστολής) και Καφού (επίσης εκτός, λόγω τιμωρίας).

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Καπίνο, Κονσεϊσάο, Γκόμες, Αντωνίου, Νεοφύτου, Ουντίν, Ζοάο Ταβάρες, Ζαϊρ Ταβάρες, Μουγκέ, Σινγκ, Γιόβετιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Μερζούκ, Κυριάκου, Καρώ, Ντένσγουιλ, Ζντραφκόφσκι, Παρούτης, Πέτι-Πέτι, Παπαγεωργίου, Κυριάκου, Χριστοφή, Καραμανή.