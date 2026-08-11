Μισογεμάτο και μισοάδειο

Για μία ομάδα με δεκαπέντε νέα αποκτήματα, δεν είναι και το πιο εύκολο να δέσει γρήγορα. Και αυτό ισχύει και για την ΑΕΛ, που μάλιστα ακόμη δεν έχουν μπει όλα τα νέα πρόσωπα στην... εξίσωση.

Αύριο αποχαιρετά την Πολωνία και θα μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας. Το ποτήρι όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι είναι μισογεμάτο, μιας και στα φιλικά της, και βρίσκει γκολ αλλά και ευκαιρίες, έχοντας βρει δίχτυα εννιά φορές.

Είναι όμως μισοάδειο στο αμυντικό κομμάτι, με την εστία να έχει παραβιαστεί και στα έξι φιλικά, δεχόμενη οκτώ γκολ. Κάποια από τα γκολ μάλιστα, ήταν... εύκολα. Ο Χούγκο Μάρτινς δοκιμάζει διάφορα και ειδικά στα τρία τεστ επί Πολωνικού εδάφους, φάνηκε πως δεν έχει κατασταλάξει στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Εκτιμάται πως στα επόμενα φιλικά εντός των τειχών, οι δοκιμές θα μειωθούν, ούτως ώστε να υπάρξει μία συνοχή στην ενδεκάδα. Και αυτό αφορά όλες τις γραμμές και όχι μόνο την αμυντική.