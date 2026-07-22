Με πέντε ΝΒΑερ η Ισπανία στα «παράθυρα» του Αυγούστου και κόντρα στην Ελλάδα-Μέσα και ο Χουάντσο

Η Ισπανία ανακοίνωσε τους 15 παίκτες που κλήθηκαν για τους αγώνες με την Πορτογαλία εντός (28/8) και την Ελλάδα εκτός (31/8) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Τσους Ματέο θα έχει στη διάθεσή του πέντε ΝΒΑερ, τον Ούγκο Γκονζάλεθ των Σέλτικς, τον Αντάι Μάρα που επελέγη από τους Θάντερ στο νούμερο 12 του ντραφτ, τον Σέρχιο Ντε Λαρέα που πήγε στους Μάβερικς και το νέο του συμπαίκτη, Σάντι Αλντάμα, όπως και τον Μπάμπα Μίλερ των Κλίπερς (νούμερο 36 στο ντραφτ).

Στη λίστα είναι και ο άσος του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά και ο πρώην παίκτης του Περιστερίου Άλβαρο Καρντένας.

Η Ισπανία μπαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο ως επικεφαλής του νέου ομίλου με ρεκόρ 5-1, ενώ η Ελλάδα είναι στο 3-3.

sport-fm.gr