Μαλεκκίδης: «Πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε στην Ευρώπη»

Ο αρχηγός του Απόλλωνα Γιώργος Μαλεκκίδης εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Λεμεσού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (23/7, 19:00) αγώνα με την Ντίλα Γκόρι για τον β΄ προκριματικό γύρο του Conference League.

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«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε στην Ευρώπη, όπου πρέπει να βρίσκεται μια ομάδα σαν τον Απόλώνα. Επίσης είμαστε περήφανοι και ευλογημένοι που θα παίξουμε τα πρώτα ευρωπωαϊκά παιχνίδαι στο Αλφαμέγα. Ιδίως με ένα γκρουπ ενωμένο, το κάνει πιο ξεχωριστό. Εύχομαι αύριο να είμαστε συγκεντρωμένοι, να ξεκινήσουμε με θετικό αποτέλεσμα και στο πρώτο μας ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Αλφαμέγα να πάρουμε την πρόκριση».