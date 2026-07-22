Επανέρχεται για Σιώπη ο ΑΠΟΕΛ

O Αντονίν Μπαράκ αποτελεί την έκτη μεταγραφή του ΑΠΟΕΛ καθώς προηγήθηκαν οι Δημήτρης Λημνιός, Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος, Φαμπρίτσιο Πεντρόσο, Άνχελ Γκαρσία και Ζοάν Σάστρε.

Οι υπεύθυνοι προχωρούν και τα υπόλοιπα θέματα ενίσχυσης και εξ όσων φαίνεται στη λίστα για ενίσχυση παραμένει ο Μανώλης Σιώπης.

Ο Ελλαδίτης έμεινε εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για το ευρωπαϊκό ματς με την Πάκσι και φαίνεται να είναι κιόλας εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας των πρασίνων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γαλαζοκίτρινοι επανέρχονται δυναμικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση.