Πιέζει η Γιουνάιτεντ για Ζαϊρ-Εμερί και κάνει πρόταση 60 εκατ. ευρώ στην Παρί

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει αυτό το καλοκαίρι να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη μεσαία γραμμή της. Πρώτος που αποκτήθηκε ήταν ο Αντρέι Σάντος από την Τσέλσι και δεύτερος επρόκειτο να γίνει ο Εντερσον της Αταλάντα, αλλά η αγγλική ομάδα αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του, μετά από ανησυχίες των γιατρών της για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων.

Στη θέση του τελικά αποκτήθηκε από την Αστον Βίλα ο Γιούρι Τίλεμανς. Ο 29χρονος Βέλγος διεθνής μέσος, που εντυπωσίασε στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του, υπέγραψε τετραετές (3+1) συμβόλαιο συνεργασίας με τη Γιουνάιτεντ, η οποία πρόσφερε 30 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του από την Αστον Βίλα.

Τώρα η ομάδα του Μάικλ Κάρικ κινείται για την απόκτηση κι ενός τρίτου μέσου και έχει καταθέσει επίσημη πρόταση 60 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για να πάρει στο «Ολντ Τράφορντ» και τον Ουαρέν Ζαϊρ-Εμερί, όπως σχετικά υποστηρίζει η εφημερίδα «Mirror».

Ο 20χρονος Γάλλος διεθνής μέσος δυσκολεύεται να βρει θέση στη μεσαία γραμμή των Παριζιάνων, με τους Βιτίνια, Ζοάο Νέβες και Φαμπιάν Ρουίθ, και θέλει ν' αλλάξει ομάδα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ