«Βαριά» ονόματα για τα χαφ του Ολυμπιακού

Εχει γραφτεί εδώ και μέρες ότι ο Ολυμπιακός ψάχνεται στην αγορά για κάτι πολύ καλό για τα χαφ του.

Στην «ερυθρόλευκη» επικαιρότητα προέκυψαν δύο νέα ονόματα για τη μεσαία γραμμή και έχει σημασία να δούμε τι ισχύει για τον καθένα.

Το ένα είναι του Βαϊνάλντουμ, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την Αλ Ετιφάκ. Στα 35 του χρόνια προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Σαουδική Αραβία έχοντας 34 συμμετοχές με την ομάδα του.

Δεν χρειάζονται συστάσεις για την αξία του. Είναι πιο κοντά σε αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή ένας παίκτης που θα παίξει πιο κοντά στην περιοχή και θα είναι πιο δημιουργικό.

Ο Βαϊνάλντουμ ανήκει στο γραφείο μάνατζερ που έχει και τα δικαιώματα του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος αγωνιζόταν στην ΑΕΚ και είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό πριν έρθει στην Ελλάδα.

Επαφή και άκρη με το συγκεκριμένο γραφείο υπάρχει για τους Πειραιώτες. Η ηλικία του σαφώς και είναι ένα μειονέκτημα που ενδεχομένως δεν θα τρελάνει και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η δεύτερη περίπτωση είναι ο Φαμπίνιο που έχει ακουστεί ξανά για τον Ολυμπιακό στο παρελθόν. Ο Βραζιλιάνος έχει μείνει ελεύθερος από την Αλ Ιτιχάντ και προέρχεται επίσης από μία πολύ γεμάτη σεζόν με 44 συμμετοχές.

Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι και οι δύο ήταν βασικοί στις ομάδες τους και περίπου το 80% των αγώνων δεν έγιναν ούτε αλλαγή!

Το συμβόλαιο του Φαμπίνιο στην Αλ Ιτιχάντ ξεπερνούσε τα 15 εκατ. ευρώ και φυσικά αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να τα βρει στην Ευρώπη. Εκπροσωπείται από τον Ζόρζε Μέντες που είναι γνωστό τι σχέσεις έχει με τον Ολυμπιακό και πως ειδικά το τελευταίο διάστημα οι δύο πλευρές βρίσκονται ακόμα πιο κοντά.

Συστάσεις για την τεράστια καριέρα του δεν χρειάζονται, όμως, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι σε αυτή την περίπτωση αναφερόμαστε σε έναν ποδοσφαιριστή που είναι περισσότερο «εξάρι» και όχι ο box to box που ψάχνει ο Ολυμπιακός.

Μειονέκτημα του 32χρονου χαφ είναι ότι δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο και ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει… ξεφορτώσει σε αυτή τη θέση.

Πληροφορίες επιμένουν ότι ο Ολυμπιακός έχει στην ατζέντα του χαφ που το όνομα του δεν έχει διαρρεύσει και πρόκειται για πολύ καλό παίκτη και ακριβή περίπτωση.

Επίσης αυτές τις ημέρες το βάρος έχει πέσει σε αυτό το θέμα για να κλείσει όσο πιο άμεσα γίνεται.

monobala.gr