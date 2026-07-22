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Λοσάδα: «Είναι κάτι που με κάνει πολύ περήφανο - Ακόμη και οι Γεωργιανοί ξαφνιάστηκαν»

ΓΗΠΕΔΟ

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Λοσάδα: «Είναι κάτι που με κάνει πολύ περήφανο - Ακόμη και οι Γεωργιανοί ξαφνιάστηκαν»

Η συνέντευξη Τύπου του προπονητή του Απόλλωνα ενόψει της αναμέτρησης με την Ντίλα Γκόρι

Συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (23/7, 19:00) ευρω-πρεμιέρας του Απόλλωνα απέναντι στην Ντίλα Γκόρι στη Γεωργία για τον β΄ προκριματικό γύρο του Conference League, παραχώρησε ο προπονητής των κυανολεύκων Ερνάν Λοσάδα.

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«Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι χαρά μας που είμαστε εδώ, είμαστε ενθουσιασμένοι για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Είχαμε τέσσερις βδομάδες να προετοιμαστούμε, είχαμε καλή προετοιμασία και είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στην Ευρώπη μετά από χρόνια, είπα στους παίκτες ότι το να παίζουμε εδώ και να βλέπουμε τόσους οπαδούς μας και δημοσιογράφους σε μια ξένη χώρα, είναι κάτι που με κάνει πολύ περήφανο. Ως συνήθως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε καλό παιχνίδι, να περάσουμε στην επόμενη φάση, θέλουμε αυτή η περιπέτεια να συνεχιστεί για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει πλέον εύκολος, μέτριος και δύσκολος αντίπαλος, είναι όλα τα παιχνίδια δύσκολα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε καλό αποτέλεσμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι για να τελειώσουμε τη δουλειά την επόμενη βδομάδα. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ και να εκπροσωπώ τον Απόλλωνα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

«Είναι δύσκολο όταν παίζουμε με ομάδες που ήδη ξεκίνησαν το πρωτάθλημά τους, είναι κάτι που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν αποτελεί δικαιολογία, πρέπει να μείνουμε ανταγωνιστικοί και να κάνουμε καλό παιχνίδι. Αρκετές ομάδες που παίζουν στα προκριματικά έχουν ήδη ξεκινήσει το πρωτάθλημά τους, είναι μια πραγματικότητα. Όμως με τα φιλικά που δώσαμε και τις τέσσερις εβδομάδες προετοιμασίας μπορούμε να είμαστε στο ίδιο επίπεδο».

«Το αν είναι προτεραιότητα να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι το να παίζεις καλό ποδόσφαιρο σου αυξάνει τις πιθανότητες για πρόκριση. Θέλω να πάμε στον επόμενο γύρο επειδή θα μας αξίζει, επειδή θα είμαστε καλύτεροι από αυτούς, κάνοντας ένα πολύ καλό παιχνίδι. Για τις αλλαγές που είχαμε με τους παίκτες είναι μέρος του παιχνιδιού. Στον Γκόλντσον εύχομαι καλή ανάρρωση».

«Έχω στο μυαλό μου την αρχική ενδεκάδα, θα δείτε αύριο. Είναι κάτι εκπληκτικό, ξέρουμε ότι θα έχουμε περίπου 200 οπαδούς μας, είναι απίθανο, φανταστικό. Ακόμη και οι άνθρωποι εδώ στη Γεωργία ξαφνιάστηκαν με τον κόσμο που θα έχουμε. Είναι επιπλέον κίνητρο για την ομάδα μας».

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