ΛεΜπρόν Τζέιμς: Το βίντεο-γκάφα των Χιτ που «έδειξε» επιστροφή στο Μαϊάμι

ριασμό των Χιτ στο YouTube ήταν αρκετό για να προκαλέσει έντονη φημολογία γύρω από το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Οι φίλαθλοι εντόπισαν προγραμματισμένη ζωντανή μετάδοση για τις 27 Ιουλίου, με τίτλο «LeBron James Introductory Press Conference». Το βίντεο διαγράφηκε γρήγορα, όμως είχε ήδη προκαλέσει συζήτηση για πιθανή επιστροφή του 41χρονου σταρ στη Φλόριντα.

Εκπρόσωπος των Χιτ διευκρίνισε ότι το περιεχόμενο δημοσιοποιήθηκε κατά λάθος από το τμήμα social media και είχε δημιουργηθεί απλώς ως προετοιμασία για το ενδεχόμενο να επιλέξει ο Τζέιμς το Μαϊάμι. Τόνισε, μάλιστα, ότι το συγκεκριμένο βίντεο δεν επιβεβαιώνει κάποια συμφωνία.

Ο ΛεΜπρόν δεν έχει ανακοινώσει ακόμη σε ποια ομάδα θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν, την 24η της καριέρας του στο NBA. Ο ίδιος και ο εκπρόσωπός του, Ριτς Πολ, διατηρούν κλειστά τα χαρτιά τους, με την απόφαση να αναμένεται χωρίς πίεση.

Οι Χιτ θεωρούνται μία από τις πιθανές επιλογές του, καθώς ο Τζέιμς κατέκτησε μαζί τους δύο πρωταθλήματα, ενώ ο Πατ Ράιλι έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία να τον δει ξανά με τη φανέλα της ομάδας. Για την ώρα, πάντως, το επίμαχο βίντεο αποτελεί μόνο ένα επικοινωνιακό λάθος και όχι προαναγγελία μεταγραφής.