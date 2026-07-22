ΑΠΟΕΛ: Έρχεται απολογισμός εξαμήνου και ενημέρωση για την πορεία της επενδυτικής πρότασης

Δημοσιογραφική διάσκεψη με θέμα τον εξάμηνο απολογισμό του διοικητικού συμβουλίου καθώς και ενημέρωση σε σχέση με την πορεία της επενδυτικής πρότασης και όλων των σχετικών εξελίξεων θα παραθέσει η εταιρεία ΑΠΟΕΛ, όπως ενημέρωσε τα ΜΜΕ.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στην αίθουσα διασκέψεων του Προπονητικού Κέντρου «Αρχάγγελος», σε ώρα που δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Η παρουσίαση του εξάμηνου απολογισμού του δ.σ. θα επικεντρώνεται σύμφωνα με την ενημέρωση σε τρεις βασικούς πυλώνες:

* τον αγωνιστικό σχεδιασμό και τη φιλοσοφία που διέπει τη διαμόρφωσή του,

* τον οργανωτικό τομέα, με αναφορά στην υλοποίηση του νέου οργανογράμματος και τη στελέχωση της Εταιρείας,

* τον οικονομικό τομέα, με αναλυτική παρουσίαση όλων των εξελίξεων που καταγράφηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο.