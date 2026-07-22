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Ανέβασαν την προσφορά οι Γερμανοί για τον Καρέτσα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανέβασαν την προσφορά οι Γερμανοί για τον Καρέτσα

Το ραντεβού των ανθρώπων της Ντόρτμουντ με τη Γκενκ έβγαλε θετικά αποτελέσματα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος στόχος της Ντόρτμουντ αυτή τη στιγμή στη θερινή μεταγραφική περίοδο, με τους ανθρώπους της ομάδας να ταξιδεύουν στο Βέλγιο προκειμένου να «λυγίσουν» τις απαιτήσεις της Γκενκ.

H τελευταία πρόταση των Βεστφαλών που βρισκόταν υπό εξέταση ήταν 28 εκατ. ευρώ συν μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης 15 με 20%, ωστόσο φαίνεται ότι οι Βέλγοι δεν λένε να πέσουν κάτω από τα 35 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο 19χρονος μεσοεπιθετικός τα έχει βρει σε όλα με το γερμανικό κλαμπ για συμβόλαιο πέντε ετών και με ένα πλάνο που έχει εντυπωσιάσει τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένεια του. Με αυτό το αβαντάζ, οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ έκατσαν στο ίδιο τραπέζι με αυτούς της Γκενκ και σύμφωνα με το γερμανικό «SkySports», οι επαφές είχαν πολύ καλά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, η Ντόρτμουντ ανέβασε την προσφορά της και έφτασε τα 31 με 32 εκατ. ευρώ συν μπόνους αλλά και ποσοστό μεταπώλησης στο 15-20%, προκειμένου να πείσουν τον βελγικό σύλλογο να δώσει το πράσινο φως στον διεθνή ποδοσφαιριστή.

Να ξεκαθαρίσουμε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική συμφωνία των δύο πλευρών αλλά υπάρχει θετικότατο κλίμα και το deal μοιάζει πιο κοντά από ποτέ στο να γίνει πραγματικότητα.

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