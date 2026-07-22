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Στα πρώτα νοκ-άουτ έλαβε τέλος η πορεία του Τοφαλίδη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

ΓΗΠΕΔΟ

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Στα πρώτα νοκ-άουτ έλαβε τέλος η πορεία του Τοφαλίδη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Aκόμη μία σημαντική διεθνή εμπειρία για τον Κύπριο πρωταθλητή

Στα πρώτα νοκ-άουτ ολοκλήρωσε ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης την παρουσία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας, το οποίο διεξάγεται στο Χονγκ Κονγκ της Κίνας, αγωνιζόμενος στο αγώνισμα του Foil. Συγκεκριμένα, έχασε το πρωί της Τετάρτης (22/7)  στον γύρο των «128» από τον Leong Chit Seong από το Μακάο, από τον οποίο ηττήθηκε με σκορ 15-4.

Ο Κύπριος ξιφομάχος πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στη φάση των Ομίλων και κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, με 4 νίκες και δύο ήττες, παίρνοντας τη θέση Νο34 στο ταμπλό. Και ενώ φαινόταν πως είχε προβάδισμα για να περάσει δύο γύρους και να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό του Σαββάτου (25/7), εντούτοις, έχασε από τον αθλητή από το Μακάο – Νο95 στο ταμπλό- μένοντας από την αρχή αρκετά πίσω στο σκορ.

Η συμμετοχή του στη σημαντικότερη διοργάνωση της παγκόσμιας ξιφασκίας αποτελεί ακόμη μία σημαντική διεθνή εμπειρία για τον Κύπριο πρωταθλητή, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθειά του στο υψηλότερο επίπεδο, εκπροσωπώντας επάξια την Κύπρο.

Τώρα Νιγηρία, μετά Μεσογειακοί

Μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης θα συνεχίσει τη διεθνή αγωνιστική του πορεία με επόμενους σημαντικούς σταθμούς τους Μεσογειακούς Αγώνες και τους Κοινοπολιτειακούς της Ξιφασκίας. Στη Νιγηρία, 9-14 Αυγούστου είναι το μεγάλο ραντεβού το Κοινοπολιτειακών χωρών ενώ στις 22 Αυγούστου ξεκινούν τα αγωνίσματα Ξιφασκίας στους Μεσογειακούς.

Να σημειωθεί ότι οι διοργανώσεις αυτές αποτελούν βασικούς αγωνιστικούς στόχους στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τον νέο Ολυμπιακό κύκλο πρόκρισης προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028, ο οποίος αρχίζει τον Απρίλιο του 2027.

Ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης στηρίζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, την Allwyn, την ISX Financial και το πρόγραμμα «Olympic Solidarity» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).

 

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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