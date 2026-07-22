Αρχίζουν οι 23οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες «Glasgow 2026»

Οι 23οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες βρίσκονται προ των πυλών, σε μια διοργάνωση που θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 3.000 αθλητές και αθλήτριες από 74 χώρες της Κοινοπολιτείας. Οι αγώνες της Γλασκώβης θα έχουν διάρκεια 11 ημέρες, από τις 23 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου. Οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες θεωρούνται τουλάχιστον από πλευράς συμμετοχών χωρών, η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η αποστολή της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων (ΚΕΚΑ) μεταβαίνει στους Αγώνες με φιλοδοξίες, όνειρα για διακρίσεις, και βασικό στόχο την επάξια εκπροσώπηση της Κύπρου εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Η Κύπρος συμμετείχε στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες για πρώτη φορά το 1978, και με εξαίρεση το 1986 όταν αρκετές χώρες «μποικόταραν» τους αγώνες στο Μάντσεστερ δίνει το παρών ανά τέσσερα χρόνια στη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Διαθέτει μια εντυπωσιακή συγκομιδή 64 μεταλλίων (25 χρυσά, 16 αργυρά και 23 χάλκινα), γεγονός που την κατατάσσει στη 16η θέση του σχετικού πίνακα της Κοινοπολιτείας.

Πρώτος αθλητής που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο για την χώρα μας ήταν ο Μάριος Χατζηανδρέου στο Όκλαντ το 1990 στο Τριπλούν. Αντίστοιχα, πρώτη γυναίκα με χρυσό μετάλλιο σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες ήταν η Φανή Θεοφάνους στην διοργάνωση του 1994, στην Βικτώρια του Καναδά στο αεροβόλο πιστόλι 10μ.

Στην πιο πρόσφατη διοργάνωση που έγινε στο Μπέρμιγχαμ το 2022, η κυπριακή αποστολή γύρισε πίσω με 11 μετάλλια ( 2 χρυσά, 3 αργυρά και 6 χάλκινα). «Χρυσοί» ήταν ο Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι στο Τζούντο (66 κιλά) και ο Ηλίας Γεωργίου στην ενόργανη γυμναστική (μονόζυγο).

Αρχηγός της φετινής αποστολής για την Γλασκώβη, θα είναι ο ταμίας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Γιάννος Φωτίου με βοηθούς του, την Δώρα Κυριάκου και τον Γιώργο Παναγίδη. Ο συνολικός αριθμός όσων συγκροτούν την αποστολή ανέρχεται στα 65 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών, προπονητών, συνοδών καθώς και της ιατρικής και δημοσιογραφικής ομάδας.

Σημαιοφόρος στην τελική έναρξης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου στην κλειστή Arena Hydro, θα είναι η Έλενα Κουλιτσένκο. Η σκυτάλη δόθηκε στην παρα-αθλήτρια της Παρα- Άρσης Βαρών, Μαρία Μάρκου. Η επιλογή των δύο αθλητριών λήφθηκε με βάση τα κριτήρια επιλογής σημαιοφόρων της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, με βασικότερο κριτήριο να είναι αγωνιστική παρουσία και πορεία του εκάστοτε αθλητή τα τελευταία χρόνια. Επίσης η συμπερίληψη της Μαρίας Μάρκου στην δυάδα των σημαιοφόρων έχει ιδιαίτερη σημασία, μιας και η φετινή διοργάνωση είναι η πρώτη που ενοποιεί το πρόγραμμα των αθλητών και των παρα-αθλητών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της συμπερίληψης των αθλητών του Παραολυμπιακού κινήματος.

Η κυπριακή αποστολή αποτελείται από 36 αθλητές, 23 άνδρες και 13 γυναίκες, οι οποίοι θα αγωνιστούν σε έξι αθλήματα ( Άρση Βαρών, Παρα - Άρση Βαρών, Ενόργανη Γυμναστική, Κολύμβηση, Στίβος και Τζούντο). Αξίζει να σημειώσουμε πως κατόπιν προσπαθειών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής δόθηκαν τρεις επιπρόσθετες θέσεις από αυτές που αναλογούσαν στην Κύπρο με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων διοργανώσεων, αυξάνοντας τις συμμέτοχες μας από 33 σε 36.

Ημερομηνίες ανά άθλημα:

1.Ενόργανη Γυμναστική 24-28/7

2.Παρά Άρση Βαρών 24/7

3.Άρση Βαρών 26-30/7

4.Κολύμβηση 24-29/7

5.Στίβος 27/7 - 1/8

6.Τζούντο 31/7 – 2/8

Αναλυτικά οι συμμετοχές μας ανά άθλημα:

Κολύμβηση

1.Αλέξανδρος Γρηγορίου : ( 50μ. Πρόσθιο - 100μ. Πρόσθιο - 200μ. Πρόσθιο)

2.Παναγιώτης Πανάρετος : ( 50μ. Πρόσθιο - 100μ. Πρόσθιο)

3.Μάρκος Ιακωβίδης : ( 50μ. Πρόσθιο - 50μ. Πεταλούδα)

4.Φίλιππος Ιακωβίδης : ( 50μ. Ύπτιο - 50μ. Ελεύθερο)

5.Άννα Χατζηλοΐζου : ( 50μ. Ελεύθερο – 100μ. Ελεύθερο)

6.Μαρία Εροκχίνα : ( 100μ. Πρόσθιο - 400μ Μικτο Ατομικό – 50μ. Πρόσθιο – 200μ. Μικτό Ατομικό – 200μ. Πρόσθιο)

Ενόργανη Γυμναστική

1.Μάριος Γεωργίου : ( Σύνθετο ατομικό, ομαδικό, & ατομικά)

2.Σωκράτης Πηλακούρης : ( Σύνθετο ατομικό, ομαδικό & ατομικά)

3.Νεόφυτος Κυριάκου : ( Σύνθετο ατομικό, ομαδικό & ατομικά)

4.Γιώργος Άγγονας : ( Σύνθετο ατομικό, ομαδικό & ατομικά)

5.Κυριάκος Μαρκίδης : ( Σύνθετο ατομικό, ομαδικό & ατομικά)

6.Γεωργία Χαραλάμπους : ( Σύνθετο ατομικό & ατομικά)

Τζούντο

1.Γιώργος Μπαλαρτζιασβίλι : (-66 Kg)

2.Οδυσσέας Γεωργάκης : (-81 Kg)

3.Πέτρος Χριστοδουλίδης : (-66 Kg)

4.Γιώργος Κρουσαννιωτάκης : (-100 Kg)

5.Άριστος Μιχαήλ : (-100 Kg)

6.Γιάννης Αντωνίου : (+100 Kg)

7.Σοφία Ασβεστά : (-52 Kg)

8.Ζανέτ Μιχαηλίδου : (-78 Kg)

Στίβος

1.Αλέξανδρος Πουρσανίδης : ( Σφυροβολία)

2.Ιωσήφ Κεσίδης : (Σφυροβολία)

3.Χρήστος Ταμανής : ( Άλμα επί Κοντώ)

4.Δημήτρης Χριστοφή : ( Άλμα επί Κοντώ)

5.Μίλαν Τραΐκοβιτς : ( 110μ. εμπόδια)

6.Ιωσήφ Παπάς : ( Δισκοβολία)

7.Πέτρος Μιχαηλίδης : ( Σφαιροβολία)

8.Φιλίππα Φωτοπούλου : ( Άλμα εις Μήκος)

9.Ολίβια Φωτοπούλου : ( 200μ.)

10. Έλενα Κουλιτσένκο : ( Άλμα εις Ύψος)

11.Βαλεντίνα Σάββα : ( Σφυροβολία)

12.Στυλιάνα Ιωαννίδου : ( Άλμα εις Ύψος)

13.Χριστιάνα Έλληνα : ( Ακοντισμός)

Παρα- Άρση Βαρών

1.Μαρία Μάρκου ( Heavy Weight)

Άρση Βαρών

1.Δημήτρης Μινασίδης : ( 65 Kg)

2.Δήμητρα Ιωάννου : ( 58 Kg)

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner) την EUROBANK και LOGICOM (Platinum Partner) και την PETROLINA (Gold Partner), για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

*** Του Ηλία Πράτσου