Ανανέωσε με Φόντεν έως το 2030 η Σίτι

Κάτοικος Μάντσεστερ θα παραμείνει από σήμερα (22/07) και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Φιλ Φόντεν, όπως έκανε γνωστό η Σίτι.

Με τους «πολίτες» να υπογράφουν νέο συμβόλαιο με τον 26χρονο άσο, με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2030, ο οποίος εντάχθηκε στην ακαδημία του σε ηλικία εννιά χρονών.

Ο Φόντεν, οπαδός της ομάδας του Μάντσεστερ από παιδάκι, έκανε το ντεμπούτο του το 2017, για να γίνει έκτοτε ένας από τους πιο πετυχημένους παίκτες της Σίτι.

Ο Άγγλος διεθνής άσος μετράει έξι τίτλους στην Premier League, πέντε League Cups, τρία Κύπελλα Αγγλίας, τρία Community Shields και από ένα Champions League, Super Cup and Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.?

Τον Μαΐο του 2026 ο Φόντεν έγινε ένας από τους έξι, μόλις, ποδοσφαιριστές με συνεισφορά σε 100 γκολ σε επίπεδο πρωταθλήματος για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι.

sport-fm.gr