Σκαλόνι: «Φτάσαμε στον τελικό με άδειες τις μπαταρίες, η διαιτησία δεν ήταν άδικη»

Η Αργεντινή έφτασε για δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ στον τελικό του τουρνουά, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Ισπανία ήταν ανώτερη και με ήρωα τον Φεράν Τόρες στη διαδικασία της παράτασης στέρησε από την «αλμπισελέστε» να κάνει το back to back.

Λίγες μέρες μετά τον τελικό, ο Λιονέλ Σκαλόνι μίλησε για το παιχνίδι τονίζοντας ότι η διαιτησία δεν ήταν άδικη για την ομάδα του, ενώ πρόσθεσε πως η Αργεντινή έφτασε στον τελικό καταπονημένη από την προσπάθεια που κατέβαλε στους προηγούμενους αγώνες.

«Η διαιτησία δεν ήταν άδικη. Χάσαμε επειδή ήταν η καλύτερη ομάδα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έπαιξαν καλύτερα. Πιθανότατα φτάσαμε στον τελικό με άδειες τις μπαταρίες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά μερικές φορές είναι καλό να αναγνωρίζουμε ότι ήταν καλύτεροι και πιστεύω ότι κάνοντάς το αυτό θα γίνουμε καλύτεροι», ανέφερε ο Σκαλόνι, του οποίου το μέλλον στον πάγκο της εθνικής Αργεντινής είναι αβέβαιο.