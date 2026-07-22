ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σκαλόνι: «Φτάσαμε στον τελικό με άδειες τις μπαταρίες, η διαιτησία δεν ήταν άδικη»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σκαλόνι: «Φτάσαμε στον τελικό με άδειες τις μπαταρίες, η διαιτησία δεν ήταν άδικη»

Μίλησε για τον χαμένο τελικό

Η Αργεντινή έφτασε για δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ στον τελικό του τουρνουά, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Ισπανία ήταν ανώτερη και με ήρωα τον Φεράν Τόρες στη διαδικασία της παράτασης στέρησε από την «αλμπισελέστε» να κάνει το back to back.

Λίγες μέρες μετά τον τελικό, ο Λιονέλ Σκαλόνι μίλησε για το παιχνίδι τονίζοντας ότι η διαιτησία δεν ήταν άδικη για την ομάδα του, ενώ πρόσθεσε πως η Αργεντινή έφτασε στον τελικό καταπονημένη από την προσπάθεια που κατέβαλε στους προηγούμενους αγώνες.

«Η διαιτησία δεν ήταν άδικη. Χάσαμε επειδή ήταν η καλύτερη ομάδα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έπαιξαν καλύτερα. Πιθανότατα φτάσαμε στον τελικό με άδειες τις μπαταρίες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά μερικές φορές είναι καλό να αναγνωρίζουμε ότι ήταν καλύτεροι και πιστεύω ότι κάνοντάς το αυτό θα γίνουμε καλύτεροι», ανέφερε ο Σκαλόνι, του οποίου το μέλλον στον πάγκο της εθνικής Αργεντινής είναι αβέβαιο.

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Oι Χιτ ψάχνουν νέο υπεύθυνο στο YouTube μετά την γκάφα με τον ΛεΜπρόν

NBA

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ περιμένει το ΟΚ της Άουγκσμπουργκ για να κάνει δικό του τον Γιαννούλη

Ελλάδα

|

Category image

Αγιάλα: «Δεν ήταν μπουνιά στον Όλμο - Αν τον δω, θα ζητήσω συγγνώμη»

World Cup 2026

|

Category image

Συμπαίκτης του Μέσι ο Κασεμίρο: Ανακοινώθηκε από την Ίντερ Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιο πιθανή η Βουλγαρία για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με Βοζίνια η κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ - Ποιους ψήφισε ο κόσμος

World Cup 2026

|

Category image

Μπεργκ: «Η ομάδα όρθωσε ανάστημα» - Τι του άρεσε και τι μπορούσε να κάνει καλύτερα η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μία ντουζίνα και συνεχίζει

ΑΕΛ

|

Category image

BINTEO: Η ηρωική νίκη της Ομόνοιας των δέκα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κράτησε με δέκα και πάει Αλμάτι για να «κλειδώσει» πρόκριση η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έκλεισε τον Γκαρνάτσο η Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτο δείγμα... νικηφόρο

ΑΕΛ

|

Category image

Η Λίβερπουλ δίνει 60 εκατομμύρια ευρώ για τον Σάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευρεία φιλική νίκη ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Ο Τραμπ προωθεί τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη