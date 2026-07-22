Τσιμίκας: «Νιώθω σαν να μην έφυγα ποτέ από τη Λίβερπουλ»

Σε φουλ ρυθμούς δουλεύουν οι μηχανές της Λίβερπουλ σε αυτή την καλοκαιρινή προετοιμασία, με τον Κώστα Τσιμίκα να έχει επιστρέψει στην Αγγλία και τον Άντονι Ιραόλα να εργάζεται για να επαναφέρει τους Reds στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Έλληνας διεθνής ακραίος μπακ που γύρισε από τον δανεισμό του στη Ρόμα, μίλησε στο επίσημο κανάλι του συλλόγου, τόσο για τη δική του επιστροφή, όσο και για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ιραόλα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία της προετοιμασίας και τους στόχους της νέας σεζόν, ενώ τόνισε πως νιώθει σαν να μην έφυγε ποτέ από τη Λίβερπουλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Κώστα, επέστρεψες στους «Κόκκινους». Καλώς ήρθες πίσω. Πώς ήταν οι πρώτες εβδομάδες;

«Ναι, ήταν δύσκολες, όπως πάντα. Χαίρομαι πραγματικά που επέστρεψα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, προπονηθήκαμε πολύ σκληρά. Δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τραυματισμούς την πρώτη εβδομάδα. Όλα πάνε πολύ καλά, όπως αναμέναμε, με τον νέο προπονητή και τις νέες ιδέες, και είμαστε πολύ χαρούμενοι».

Αυτή την εβδομάδα έχετε διπλές προπονήσεις. Το πρόγραμμα είναι έντονο, ενώ και η ζέστη είναι αισθητή. Εσύ ανήκεις σε εκείνους που απολαμβάνουν την προετοιμασία ή σε εκείνους που απλώς την υπομένουν;

«Η προετοιμασία αποτελεί τη βάση για ολόκληρη τη χρονιά. Πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες θέλουν και προσπαθούν να δώσουν τα πάντα, ώστε να είναι έτοιμοι για τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι βελτιωνόμαστε σε ορισμένους τομείς, ακόμα και με τα νεαρά παιδιά που ήρθαν στην ομάδα – εμείς οι παλαιότεροι προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε. Είναι μια νέα αρχή με τον καινούργιο προπονητή. Το απολαμβάνω πραγματικά, προσπαθώ να δουλεύω σκληρά και να παραμένω υγιής. Και πάντα θέλω να βελτιώνομαι».

Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για τα βασικά στοιχεία που προσπαθεί να σας περάσει ο Άντονι αυτές τις πρώτες εβδομάδες;

«Δουλέψαμε σε πλάγια άουτ, στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και σε διάφορα τέτοια στοιχεία. Του αρέσει η ένταση στην προπόνηση και όλα γίνονται με την μπάλα. Νομίζω ότι θέλει να κρατάμε την μπάλα, να μην τη χάνουμε και να προσπαθούμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Όπως είπα, είναι πολύ νωρίς ακόμα, είναι κάτι καινούργιο για εμάς, αλλά πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες δίνουν τα πάντα για να καταλάβουν ακριβώς τι ζητάει και να κάνουν τις σωστές κινήσεις μέσα στο γήπεδο».

Έχουν γίνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ και, όπως είπες, πρόκειται για μια αρκετά νεανική ομάδα αυτή τη στιγμή. Πώς είναι το κλίμα και έχεις έρθει κοντά με κάποιον παίκτη που δεν βρισκόταν εδώ πριν φύγεις ως δανεικός;

«Για μένα, είναι σαν να μην έφυγα ποτέ από τον σύλλογο. Κατέχει πάντα μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και νιώθω πραγματικά σαν να μην έφυγα ποτέ. Το κλίμα είναι εξαιρετικό, ακόμα και τα νεαρά παιδιά είναι πολύ θετικά και προσπαθούν να δώσουν τα πάντα. Όλοι μαζί προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους μας».

Τώρα που επέστρεψες, έχεις την ευκαιρία να φορέσεις ξανά τη φανέλα, ίσως σε λίγες μέρες, όταν θα παίξουμε το πρώτο παιχνίδι. Ανυπομονείς γι' αυτό;

«Για να είμαι ειλικρινής, ανυπομονούσα πώς και πώς. Πέρυσι είχα μια πολύ δύσκολη και παράξενη σεζόν, αλλά τώρα είμαι εδώ και απόλυτα έτοιμος· προπονήθηκα πολύ σκληρά μόνος μου κατά τη διάρκεια της διακοπής. Και παρόλο που την περασμένη σεζόν δεν είχα πολύ χρόνο συμμετοχής για διάφορους λόγους, τώρα είμαι πραγματικά εδώ, είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα».

gazzetta.gr