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«Κατέρρευσε» στο φινάλε η Εθνική Ελλάδας

ΓΗΠΕΔΟ

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«Κατέρρευσε» στο φινάλε η Εθνική Ελλάδας

Έχασε εκτός από τη Ρουμανία, για την 5η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το καταστροφικό τελευταίο δεκάλεπτο κόστισε στην Εθνική Ελλάδας, η οποία γνώρισε την εκτός έδρας ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου (2ος όμιλος, 5η αγωνιστική). 

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με διψήφια διαφορά, όμως δεν κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά του στην τελευταία περίοδο, δεχόμενο επιμέρους σκορ 22-8. Η ελληνική ομάδα, που είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 3-2, επιστρέφει στην Αθήνα και την Κυριακή (5/7) θα υποδεχθεί την Πορτογαλία στη Sunel Arena, στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. 

Να σημειωθεί ότι με την ήττα η «γαλανόλευκη» απώλεσε την ευκαιρία να κάνει αποφασιστικό βήμα ενόψει της δεύτερης προκριματικής φάσης, στην οποία θα μεταφέρει το ρεκόρ της απέναντι στις ομάδες του 1ου ομίλου της αήττητης Ισπανίας (ρεκόρ 4-0).

Η Ελλάδα είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να «χτίσει» διαφορά ασφαλείας στο πρώτο ημίχρονο. Με πρωταγωνιστές τους Λαρεντζάκη και Χαραλαμπόπουλο προηγήθηκε ακόμη και με έξι πόντους (26-32 στο 17΄), για να κλείσει το πρώτο μέρος στο +3 (35-38 στο 20΄).

Στην τρίτη περίοδο το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη ανέβασε την απόδοσή του και έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (42-52 στο 26΄), ενώ με τα τρίποντα των Λαρεντζάκη και Μήτρου-Λονγκ ξέφυγε με 44-58 στο 28΄ , διατηρώντας τον έλεγχο έως το τέλος του δεκαλέπτου (51-58).

Η εικόνα άλλαξε πλήρως στην τελευταία περίοδο. Παρά το γεγονός ότι ο Λαρεντζάκης διαμόρφωσε το 51-61 στις αρχές του δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της ελληνικής ομάδας και, με «όπλο» την άμυνα και τα εύστοχα περιφερειακά σουτ, επέστρεψαν στο παιχνίδι. Ο Ράσελ ισοφάρισε σε 64-64, ο Ματσιούκα έδωσε προβάδισμα στη Ρουμανία με τρίποντο και οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα έως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 73-66.

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 35-38, 51-58, 73-66.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βούλιτς, Τσεκαρέλι, Γκάλιτς

Οι συνθέσεις;ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Μιχάι Σίλβανσαν): Σομασέσκου 2, Τοχατάν 13 (2), Ράσελ 20 (2), Ντικουλέσκου 4, Νίστορ, Κούτι 5 (1), Νικολάσκου 3 (1), Γκράσου 3 (1), Κάτε 8, Ούτα 6, Ματσιούκα 9 (3).

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Λαρεντζάκης 16 (4), Μωραΐτης, Τολιόπουλος 6 (2), Κακλαμανάκης 2, Χαραλαμπόπουλος 13 (3), Παπανικολάου 10 (2), Περσίδης, Κουζέλογλου 2, Τσαλμπούρης 3, Μήτρου-Λονγκ 12 (1), Νετζήπογλου 2, Μπαζίνας.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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