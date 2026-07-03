Μπάσκετ: Δοκιμασία κόντρα στην Κροατία για την Εθνική Ανδρών

Η Εθνική Ανδρών επιστρέφει στο παρκέ για την προτελευταία της υποχρέωση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, υποδεχόμενη την Κροατία την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 20:00 στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

Πρόκειται για τον πρώτο αγώνα της Εθνικής Κύπρου στη μετά Λειβαδιώτη εποχή, με τον Αντώνη Κωνσταντινίδη να κάθεται στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και να αναλαμβάνει να καθοδηγήσει την ομάδα στους δύο τελευταίους αγώνες της διοργάνωσης, απέναντι σε Κροατία και Γερμανία.

Η αποστολή της Εθνικής είναι εκ των πραγμάτων δύσκολη. Η Κύπρος βρίσκεται σε έναν όμιλο με ομάδες πολύ υψηλού επιπέδου, απέναντι σε αντιπάλους με μεγάλη παράδοση, βάθος, εμπειρία και ποιότητα στο παγκόσμιο μπάσκετ. Η Κροατία αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικές δυνάμεις της ευρωπαϊκής καλαθόσφαιρας, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γερμανία, την παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Για την Εθνική μας, το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο. Να παρουσιαστεί ανταγωνιστική, συγκεντρωμένη και έτοιμη να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί μέσα από δύο αγώνες υψηλών απαιτήσεων. Παρά τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας και την ποιότητα των αντιπάλων, οι αναμετρήσεις αυτές αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την ομάδα να μετρήσει δυνάμεις, να αποκτήσει εμπειρίες και να ολοκληρώσει την παρουσία της στα προκριματικά με την καλύτερη δυνατή εικόνα.

Η νέα τεχνική ηγεσία θέλει να δει την Εθνική να παίζει με ενέργεια, πίστη και πειθαρχία, χωρίς φόβο απέναντι σε ομάδες που βρίσκονται σε ψηλότερο επίπεδο. Σε τέτοιους αγώνες, η αξία δεν βρίσκεται μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα στέκεται στο γήπεδο, στην προσπάθεια, στη νοοτροπία και στην ικανότητα να ανταποκριθεί σε συνθήκες μεγάλης πίεσης.

Η αναμέτρηση με την Κροατία ανοίγει το τελευταίο κεφάλαιο της κυπριακής παρουσίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ένα κεφάλαιο απαιτητικό, απέναντι σε μεγαθήρια του παγκόσμιου μπάσκετ, αλλά και χρήσιμο για την επόμενη μέρα της Εθνικής Ανδρών.