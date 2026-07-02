Επίσημα παρελθόν από τη Ρεάλ ο Σκαριόλο

Ήταν αναμενόμενο, πλέον έγινε επίσημο.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν είναι πια προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, με τη «βασίλισσα» να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Ιταλός προπονητής καθοδήγησε τη Ρεάλ, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της Euroleague, όμως στο τέλος της σεζόν δεν κατάφερε να πανηγυρίσει κάποιον τίτλο.

Πλέον οι Μαδριλένοι ετοιμάζονται να μπουν σε νέα εποχή, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας για την επόμενη τριετία.

H ανακοίνωση αναφέρει: «Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Σέρτζιο Σκαριόλο συμφώνησαν αμοιβαία να τερματίσουν τη θητεία του ως προπονητής της πρώτης ομάδας μπάσκετ. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα είναι πάντα το σπίτι του, τον ευχαριστεί για την αφοσίωση, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που έχει επιδείξει στην ομάδα μας και εύχεται σε αυτόν και σε όλη την οικογένειά του τα καλύτερα σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής τους».