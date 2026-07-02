Ανάρπαστα τα VIP εισιτήρια του τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Η αναβαθμισμένη εμπειρία που απολαμβάνουν κάθε χρόνο, οι κάτοχοι VIP εισιτηρίων στο τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης» έχει ανεβάσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον και για τη φετινή διοργάνωση.

Όλα δείχνουν πως τα VIP πακέτα θα εξαντληθούν σε χρόνο-ρεκόρ, προσφέροντας και φέτος μια ανεπανάληπτη εμπειρία σε όσους τα εξασφαλίσουν. Οι τυχεροί θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν το μπάσκετ από… το παρκέ, παρακολουθώντας από απόσταση αναπνοής τα μεγαλύτερα αστέρια της ευρωπαϊκής καλαθόσφαιρας.

Το φίλαθλο κοινό της Κύπρου ετοιμάζεται για δυναμική παρουσία, με κορυφαίες ομάδες όπως ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιώς, ο «Αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ, Άρης Θεσσαλονίκης, με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του, η έξι φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελ Αβίβ και η πολυπρωταθλήτρια Σερβίας ομάδα του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου.

Τα VIP πακέτα, με θέση στο παρκέ, έχουν ως εξής

🔹 VIP ΕΜΠΕΙΡΙΑ – Θέση στο παρκέ & απεριόριστο φαγητό/ποτό (Όλα τα παιχνίδια - 4 αγώνες)

• €300 Sideline 1η σειρά – (απέναντι από πάγκους)

• €300 Sideline 2η σειρά – (απέναντι από πάγκους)

• €300 Baseline 1η σειρά – (δίπλα στους πάγκους)

• €230 Baseline 2η σειρά – (δίπλα στους πάγκους)

• €200 Baseline 3η σειρά – (υπερυψωμένη, δίπλα στους πάγκους)

• €175 Baseline 4η σειρά – (υπερυψωμένη, δίπλα στους πάγκους)

Ο αριθμός των VIP θέσεων είναι περιορισμένος και το ενδιαφέρον τεράστιο.

Εξασφαλίστε έγκαιρα το δικό σας πακέτο μέσω του soldoutticketbox και γίνετε μέρος μιας μοναδικής μπασκετικής εμπειρίας που θα σας μείνει αξέχαστη.

FB: International Basketball Tournament Cyprus

Instagram: @pneumapromotions

Πληροφορίες: 70003222