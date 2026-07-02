Στάθηκε με αξιοπρέπεια απέναντι στη διοργανώτρια Γαλλία η Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων

Η Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων της Κύπρου γνώρισε την ήττα με 79-47 από την αντίστοιχη ομάδα της Γαλλίας, στον προημιτελικό του 54ου Παγκοσμίου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης 5x5.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε απέναντί του μία πολύ δυνατή ομάδα, με τη Γαλλία να αγωνίζεται και ως διοργανώτρια της διοργάνωσης, έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας και της δυναμικής που αυτό δημιουργεί. Οι Γάλλοι επιβεβαίωσαν τον ρόλο του φαβορί και πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση, απέναντι σε μία κυπριακή ομάδα που προσπάθησε να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορούσε από την αναμέτρηση.

Παρά την ήττα, η παρουσία της Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων στα προημιτελικά αποτελεί σημαντική επιτυχία. Η Κύπρος κατάφερε να προκριθεί από τη φάση των ομίλων, πετυχαίνοντας καθοριστική νίκη απέναντι στο Μπανγκλαντές με 66-53, ενώ στη συνέχεια γνώρισε την ήττα από τη Βραζιλία με 96-57. Η νίκη της πρεμιέρας αποδείχθηκε αρκετή για να της δώσει το εισιτήριο για την οκτάδα της διοργάνωσης.

Από την πλευρά της, η Γαλλία έφτασε στον προημιτελικό έχοντας ολοκληρώσει αήττητη την παρουσία της στον όμιλο, με νίκη επί της Λετονίας με 72-70 και ευρεία επικράτηση απέναντι στην Ολλανδία με 89-46. Με αυτά τα αποτελέσματα κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου της και μπήκε στον νοκ άουτ αγώνα με την Κύπρο έχοντας ισχυρή ψυχολογία.

Η κυπριακή ομάδα μπορεί να κρατήσει από τη διοργάνωση την πρόκριση στους προημιτελικούς, την αγωνιστική προσπάθεια και την εμπειρία απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου. Η παρουσία της στην οκτάδα του Παγκοσμίου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος αποτελεί θετικό απολογισμό και επιβεβαιώνει ότι η Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων στάθηκε με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια σε μία απαιτητική διεθνή διοργάνωση.