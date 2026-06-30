Τέλος από την Μπαρτσελόνα οι Κέιλ, Νόρις και Μάρκος

Στην αποδέσμευση τριών αθλητών προέβη το απόγευμα της Τρίτης (30/06) η Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα, οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τους Μάιλς Κέιλ, Τζουάνι Μάρκος και Μάιλς Νόρις ευχαριστώντας τους για την προσφορά τους στον σύλλογο.

Ο πρώτος στη μοναδική του σεζόν στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» κατέγραψε 34 συμμετοχές σε επίπεδο Ευρωλίγκας με 3,3 πόντους και 1,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Όσον αφορά τον 26χρονο Ιταλό γκαρντ, αγωνίστηκε σε 32 ματς Ευρωλίγκας έχοντας μόλις 2 πόντους και 1,3 ασίστ σε κάτι λιγότερο από 9 λεπτά συμμετοχής.

Τέλος, ο Νόρις που αγωνίστηκε στις θέσεις των φόργουορντ μέτρησε σε 36 ματς της EuroLeague 4 πόντους και 2,6 ριμπάουντ ανά αγώνα.