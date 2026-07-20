Η ζωή συνεχίζεται εκεί που χτυπά η καρδιά του: Ο Πολονάρα γίνεται κόουτς!

Ο Ακίλε Πολονάρα ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του στο μπάσκετ, καθώς θα αποτελέσει έναν από τους νέους βοηθούς προπονητή της Αβελίνο στη Serie A2.

Μόλις πριν από λίγους μήνες πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις για να επιστρέψει στα παρκέ ως παίκτης, μετά τη μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια, όμως όταν συνειδητοποίησε ότι αυτό δεν θα ήταν πλέον εφικτό, επέλεξε να κοιτάξει μπροστά. Με την ίδια επιμονή και αποφασιστικότητα, εργάστηκε για να αποκτήσει το δίπλωμα προπονητή.

Ο ίδιος έχει δηλώσει πολλές φορές ότι χρωστά τα πάντα στο μπάσκετ. Και τώρα αποφάσισε να του ανταποδώσει όσα του πρόσφερε, ξεκινώντας το «δεύτερο ημίχρονο» της μπασκετικής του ζωής. Αυτή τη φορά από τον πάγκο, μεταφέροντας στους αθλητές του το πάθος, την προσωπικότητα, τη δύναμη ψυχής και την αστείρευτη επιμονή που τον χαρακτήριζαν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του.