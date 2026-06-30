Κοντά στην απόκτηση του Ουμόγια Γκίμπσον η Μπαρτσελόνα

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας ακόμη μεταγραφικής κίνησης ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν βρίσκεται η Μπαρτσελόνα.

Με τον Μόουζες Ράιτ να έχει υπογράψει και να αναμένεται η ανακοίνωση, οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τσεντεβίτα Ολίμπια για την απόκτηση του Ουμόγια Γκίμπσον.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ αποτελεί τον Νο.1 στόχο των Καταλανών για τις θέσεις «1» και «2», μετά την εκπληκτική σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της σλοβένικης ομάδας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 15,9 πόντους, 4,9 ασίστ και 2,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 20 αγώνων στο EuroCup.