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«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Τέιλορ της Βαλένθια»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Τέιλορ της Βαλένθια»

Ισπανός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Καμ Τέιλορ της Βαλένθια.

Το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Καμ Τέιλορ διατηρείται όπως τουλάχιστον υποστηρίζει ο Αλεξ Ντομίνγκεθ. Ο Ισπανός δημοσιογράφος έχει κάνει μια ανάρτηση στα social media υποστηρίζοντας ότι οι πράσινοι κοιτούν την περίπτωσή του, με την Βαλένθια να είναι έτοιμη να ισοφαρίσει τις καθαρές αποδοχές του για να τον διατηρήσει.

«Καμ Τέιλορ και Χάιμε Πραντίγια έχουν προτάσεις ανανέωσης στο τραπέζι, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Για τον πρώτο ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός, για τον δεύτερο η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βαλένθια είναι έτοιμη να ισοφαρίσει τις καθαρές αποδοχές τους, όμως την απόφαση θα την πάρουν οι παίκτες. Η Βαλένθια θα αυξήσει το μπάτζετ της», αναφέρει η ανάρτησή αυτή.

 

 

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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