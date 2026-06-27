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Μαρκ Στέιν: «Υποψήφιος για επιστροφή στο ΝΒΑ ο Λόνι Γουόκερ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μαρκ Στέιν: «Υποψήφιος για επιστροφή στο ΝΒΑ ο Λόνι Γουόκερ»

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, ο Λόνι Γουόκερ συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να επιστρέψει φέτος το καλοκαίρι στο ΝΒΑ.

Αυξημένες είναι οι πιθανότητες επιστροφής του Λόνι Γουόκερ στο ΝΒΑ σύμφωνα με τους Αμερικάνους! Όπως αποκαλύπτει χαρακτηριστικά ο γνωστό και έγκριτος δημοσιογράφος, Μαρκ Στέιν, ο 27χρονος γκαρντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη φέτος το καλοκαίρι.

Ο εκρηκτικός άσος έχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του με τον ισραηλινό σύλλογο μέχρι τις 15 Ιουλίου, κάτι που καθιστά την επιστροφή του στο ΝΒΑ ακόμα πιο εύκολη.

Θυμίζουμε πως ο Γουόκερ μετρά συνολικά επτά σεζόν στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, έχοντας παίξει σε περισσότερα από 340 παιχνίδια με τις φανέλες των Σπερς, Λέικερς, Νετς και 76ερς.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Αμερικανός γκαρντ κατέγραψε 28 συμμετοχές σε επίπεδο Ευρωλίγκας, αριθμώντας 15,2 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο.

 

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