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Μπάσκετ Ελλάδας: «Προς Κύπρο το Super Cup»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπάσκετ Ελλάδας: «Προς Κύπρο το Super Cup»

Όπως όλα δείχνουν, η Κύπρος θα είναι ο τόπος διεξαγωγής του επόμενου ελληνικού Super Cup, έπειτα από σειρά ετών στη Ρόδο.

Βασικό μέλημα του ΕΣΑΚΕ με την είσοδο του καλοκαιριού ήταν ο καθορισμός του τόπου διεξαγωγής του επόμενου ελληνικού Super Cup. Όπως όλα δείχνουν, η διαδικασία αυτή... ολοκληρώνεται, με όλες τις πλευρές να καταλήγουν και να συμφωνούν στην Κύπρο!

Η Κύπρος θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τη μεγάλη αυτή διοργάνωση, η οποία θα ανοίξει την αυλαία της σεζόν. Όταν αναφερόμαστε στο «Νησί της Αφροδίτης», η συμφωνία αφορά τη Λεμεσό και το γήπεδο «Σ. Κυπριανού», εκεί όπου έγινε και η διεξαγωγή του ομίλου του Eurobasket την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Να τονίσουμε πως οι ημερομηνίες για το Super Cup είναι οι 26 και οι 27 του Σεπτεμβρίου και εκεί θα συμμετάσχουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Με τον τρόπο αυτό, μπαίνει ένα... φινάλε στην κυριαρχία της Ρόδου στη διοργάνωση του θεσμού. Καθώς το νησί συνολικά αλλά και το Κλειστό Γυμναστήριο της Καλλιθέας, ξεχώρισαν επί σειρά χρόνων.

athletiko.gr 

 

 

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