MVP των τελικών της Ισπανίας ο Μοντέρο: Οι απίθανες επιδόσεις του νέου παίκτη του Ολυμπιακού

Ήταν αναμενόμενο, έγινε και… επίσημο. Ο Γιαν Μοντέρο αναδείχθηκε MVP των τελικών της Liga Endesa μετά τις διαστημικές εμφανίσεις που έκανε στη σειρά απέναντι στην Μπαρτσελόνα οδηγώντας τη Βαλένθια στον τίτλο με 3-1 νίκες.

Ο Δομινικανός γκαρντ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, είχε στους τελικούς 23,7 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ κατά μέσο όρο.