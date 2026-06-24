Διπλάσιες αποδοχές για μίνιμουμ διετές συμβόλαιο σε Μπαρτζώκα

Η παραμονή του Γιώργου Μπαρτζώκα στην τεχνική ηγεσία, του προπονητή που οδήγησε τον Ολυμπιακό στον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του στις 24 Μαΐου μέσα στο Τ-Center, αποτελεί προτεραιότητα για τη διοίκηση των «ερυθρόλευκων». Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, Παναγιώτης και Γιώργος, έχουν καταθέσει πρόταση στον πρώτο Έλληνα προπονητή που κατέκτησε τίτλο Euroleague (2013 με τον Ολυμπιακό) με σχεδόν τις διπλάσιες αποδοχές εν συγκρίσει με αυτές της σεζόν 2025-26 και διάρκεια για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Μία αναγνώριση στο πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα και για όσα έχει πετύχει στη 2η θητεία του στην ομάδα του Πειραιά, η οποία είχε ξεκινήσει το 2020 (σ.σ. 2012-14 η πρώτη).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας λάμβανε 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως χωρίς τα μπόνους επίτευξης στόχων. Μαζί με το σταφ του Μπαρτζώκα το ποσό έφτανε τα 1,5 εκατ. ευρώ χωρίς τα μπόνους.

Πλέον, η διοίκηση του Πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας 2026 Ολυμπιακού αναμένει την απάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα για ποσό που θ' αγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ ετησίως χωρίς τα μπόνους.

Οι διαπραγματεύσεις με τους παίκτες που έχουν σε ισχύ συμβόλαια στον Ολυμπιακό, θα δρομολογηθούν μετά τις εξελίξεις με τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Δεδομένη είναι η επιθυμία Ολυμπιακού και Μπαρτζώκα να συνεχίσουν μαζί θέτοντας ακόμη πιο ψηλά τον πήχη ενόψει της νέας σεζόν.

Όμως μέχρι ν' αποσπάσουν το «ναι» στην πρόταση που του έχουν καταθέσει από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι δεν θα προχωρήσουν στους παίκτες, κάτι που είναι απολύτως λογικό.

Όπως θ' αναγνωριστεί η προσφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα, έτσι θ' αναγνωριστεί και η προσφορά των παικτών που είχαν συνεισφορά στην κατάκτηση της κορυφής αυτή τη σεζόν. Ένας εξ αυτών είναι και ο Τόμας Ουόκαπ. Ο τελευταίος αποτελεί σημαντικό κομμάτι του στιλ μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα και δη στην άμυνα. Γι' αυτό και η διοίκηση του Ολυμπιακού είναι αποφασισμένη να τον επιβραβεύσει προσφέροντάς του περισσότερα από τα 1.100.000 δολάρια που προβέπει το συμβόλαιό του για τον τελευταίο χρόνο, ενώ εξετάζεται να του προταθεί και επέκταση συμβολαίου, ώστε να μείνει τουλάχιστον έως το 2028.

Όσον αφορά στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο Έλληνας διεθνής γκαρντ υπέγραψε το καλοκαίρι του 2025 κλειστό διετές συμβόλαιο με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο με τον Ολυμπιακό. Ο Λαρεντζάκης είχε τότε συμβόλαιο σε ισχύ για έναν ακόμη χρόνο, αλλά αποδέχτηκε μία σημαντική μείωση αποδοχών με αντάλλαγμα τη μεγαλύτερη διάρκεια συμβολαίου, καθώς και την ασφάλεια ενός κλειστού συμβολαίου για μία διετία. Αυτό σημαίνει πως αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να μη συνεχίσει με τον Λαρεντζάκη, θα πρέπει είτε να του καταβάλει ολόκληρο το ποσό που προβλέπεται στο συμβόλαιό του είτε να διαπραγματευτεί μία «χρυσή τομή» για να λυθεί η συνεργασία τους.