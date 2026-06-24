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Ο Όστιν Ριβς υπογράφει μυθικό συμβόλαιο 185 εκατ. δολαρίων με τους Λέικερς

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Όστιν Ριβς υπογράφει μυθικό συμβόλαιο 185 εκατ. δολαρίων με τους Λέικερς

Ο Όστιν Ριβς παραμένει κάτοικος Λος Άντζελες, καθώς συμφώνησε με τους Λέικερς για νέο τετραετές συμβόλαιο αξίας 185 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς εξασφάλισαν την παραμονή ενός από τους πιο σημαντικούς παίκτες τους για τα επόμενα χρόνια, καθώς ο Όστιν Ριβς σκοπεύει να υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο αξίας 185 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN.

Ο 28χρονος γκαρντ αποφάσισε να αρνηθεί την player option ύψους 14,9 εκατ. δολαρίων που είχε για τη νέα σεζόν, επιλέγοντας να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα με τη φανέλα των «Λιμνανθρώπων». Η νέα συμφωνία θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030 και θα περιλαμβάνει player option για τη σεζόν 2029-30, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ελέγξει ο ίδιος το μέλλον του στα τελευταία χρόνια του συμβολαίου.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη των Λέικερς στον Ριβς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί από μια ευχάριστη έκπληξη σε βασικό πυλώνα της ομάδας. Με τις εμφανίσεις του, την ηγετική του παρουσία και την ικανότητά του να προσφέρει σε σκοράρισμα, δημιουργία και άμυνα, ο Αμερικανός γκαρντ έχει κερδίσει την εκτίμηση τόσο της διοίκησης όσο και των φιλάθλων.

Με αυτό το τεράστιο συμβόλαιο, οι Λέικερς δείχνουν ξεκάθαρα ότι χτίζουν το μέλλον τους γύρω από τον Ριβς, επενδύοντας σε έναν παίκτη που θεωρούν κομβικό για τη διεκδίκηση τίτλων τα επόμενα χρόνια.

 

 

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