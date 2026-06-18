Καλάθης: «Χτίζεται κάτι ξεχωριστό στον ΠΑΟΚ και θέλω να είμαι μέρος αυτού»

Τις σκέψεις και τους στόχους του για τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Νικ Καλάθης. Ο διεθνής πόιντ γκαρντ, μια μέρα μετά την επισημοποίηση της δέσμευσής του με τον «Δικέφαλο» για την επόμενη διετία, τοποθετήθηκε μέσω πλατφόρμας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο διαδίκτυο, αναφέροντας αρχικά:

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι πίσω στην Ελλάδα, η οποία πάντα ήταν σαν δεύτερο σπίτι για μένα. Προφανώς, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε εξαιρετικές συζητήσεις στο τηλέφωνο με τον κόουτς (Τρινκιέρι). Νομίζω πως αυτό που θα ‘χτίσει’ εδώ θα είναι ξεχωριστό και θέλω να είμαι μέρος αυτού».

Πρόσθεσε λέγοντας: «Έχω κίνητρο κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ. Πάντα, από τότε που ήμουν παιδί, έλεγα πως το μπάσκετ ήταν ένα όνειρο για μένα. Ακόμη έχω την ίδια αγάπη για το άθλημα. Μέχρι να φύγει αυτή η αγάπη -προφανώς θα έρθει και η δική μου ώρα για να αφήσω το μπάσκετ- κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ και παίζω μπροστά στους φιλάθλους, ακόμη νιώθω την ίδια ‘νευρικότητα’ και το κίνητρο που χρειάζομαι».

Για την ιδιαίτερη σχέση που υφίσταται ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την μέχρι πρότινος ομάδα του, την Παρτίζαν, σχολίασε: «Υπάρχει αδελφοποίηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν. Προφανώς, ήμουν ευγνώμων για τους ανθρώπους της Παρτίζαν, τους φιλάθλους, οι οποίοι με δέχτηκαν με ανοιχτή αγκαλιά. Ήταν απόλαυση να παίζω εκεί. Είμαι το ίδιο ενθουσιασμένος που θα παίξω εδώ. Είναι ωραίο , ξέρετε, που υπάρχει αυτή η αδελφοποίηση».

Κατέληξε, επισημαίνοντας: «Προφανώς ο στόχος για μένα είναι να βοηθήσω την ομάδα, με κάθε δυνατό τρόπο, για να την ανεβάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Έχουμε μια μεγάλη χρονιά μπροστά μας στο EuroCup. Ο βασικός στόχος θα ήταν να παίξουμε στην Ευρωλίγκα, αλλά προφανώς θα γίνει αυτό βήμα-βήμα. Μαζί με τα παιδιά ελπίζω να πετύχουμε κάτι μεγάλο στη σεζόν. Κάθε ένας, σε κάθε κατάσταση, κάθε ομάδα, θα έχει στη διάρκεια της σεζόν τα σκαμπανεβάσματά της, αλλά για μας νομίζω θα είναι μια πρόκληση. Θα γινόμαστε καλύτεροι, καθώς προχωράει η σεζόν και ελπίζουμε ότι μέσα στη χρονιά θα παίξουμε το καλύτερο μας μπάσκετ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και πολύ ευγνώμων που θα παίξω για μια ομάδα, όπως ο ΠΑΟΚ. Ελπίζω να παίξω το καλύτερό μου μπάσκετ».