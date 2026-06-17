Μία αγωνιστική στον Ολυμπιακό και πρόστιμο στον Τζόουνς για το επεισόδιο με Ναν

Η απόφαση της ΔΕΑΒ για το επεισόδιο ανάμεσα σε ΤαΪρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν στον 5ο τελικό του ΣΕΦ.

Το επεισόδιο ανάμεσα σε Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν, στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, κατά τη διάρκεια του 5ου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, δεν έμεινε ατιμώρητο από την ΔΕΑΒ, η οποία επέβαλε ποινές.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας επέβαλε τιμωρία μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στον Ολυμπιακό, για το επεισόδιο, αλλά και πρόστιμο στον Τζόουνς ύψους 50 χιλιάδων ευρώ.

Την ίδια ποινή επέβαλε η ΔΕΑΒ στον Παναθηναϊκό, αλλά και στον Κέντρικ Ναν, για την συμμετοχή του στο περιστατικό στα αποδυτήρια των δύο ομάδων στο φαληρικό στάδιο.

athletiko.gr