ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μία αγωνιστική στον Ολυμπιακό και πρόστιμο στον Τζόουνς για το επεισόδιο με Ναν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μία αγωνιστική στον Ολυμπιακό και πρόστιμο στον Τζόουνς για το επεισόδιο με Ναν

Η απόφαση της ΔΕΑΒ για το επεισόδιο ανάμεσα σε ΤαΪρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν στον 5ο τελικό του ΣΕΦ.

Το επεισόδιο ανάμεσα σε Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν, στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, κατά τη διάρκεια του 5ου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, δεν έμεινε ατιμώρητο από την ΔΕΑΒ, η οποία επέβαλε ποινές.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας επέβαλε τιμωρία μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στον Ολυμπιακό, για το επεισόδιο, αλλά και πρόστιμο στον Τζόουνς ύψους 50 χιλιάδων ευρώ.

Την ίδια ποινή επέβαλε η ΔΕΑΒ στον Παναθηναϊκό, αλλά και στον Κέντρικ Ναν, για την συμμετοχή του στο περιστατικό στα αποδυτήρια των δύο ομάδων στο φαληρικό στάδιο.

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«No Scotland, No Party»: Oι Σκωτσέζοι έχουν τελειώσει όλες τις μπίρες στη Βοστώνη!

World Cup 2026

|

Category image

Ουζμπεκιστάν-Κολομβία: Η πρωτάρα κόντρα στους Λατίνους που έχουν την ταμπέλα του φαβορί

World Cup 2026

|

Category image

Ποινή αποκλεισμού σε Μπρούνο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Όλες οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή για τον τελικό του κυπέλλου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν θα αργήσουν οι αφίξεις

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πορτογαλία - Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιάλ... πίτσας: Το κέρασμα του Λακρουά στους κατοίκους του χωριού του

World Cup 2026

|

Category image

Μία αγωνιστική στον Ολυμπιακό και πρόστιμο στον Τζόουνς για το επεισόδιο με Ναν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην Τσέλσι το αστέρι της Καϊράτ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοινώθηκε από τον Ερμή ο Ματθαίου

ΕΡΜΗΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε Δημοσθένους η ΕΝΥ

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

«Κατάπιε» την πίκρα ο Ντουμπόφ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι μεταδόσεις του Sigma σε high definition

World Cup 2026

|

Category image

Αδιανόητο: Ο Μέσι μετά τα 35 του έχει περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ από Μαραντόνα, Κριστιάνο, Ανρί και όχι μόνο!

World Cup 2026

|

Category image

Άρχισε η νέα σειρά μαθημάτων για το δίπλωμα προπονητή UEFA «Α»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη