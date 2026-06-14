Νέο βίντεο: Το ξεκίνημα του καυγά Ναν - Τζόουνς και το σπρώξιμο του γκαρντ του Παναθηναϊκού

Ο καυγάς στη φυσούνα του ΣΕΦ ανάμεσα σε Τζόουνς και Ναν συνεχίζει να μας απασχολεί, με νέο βίντεο να έρχεται στη δημοσιότητα και να δείχνει το ξεκίνημα της έντασης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα του dikastikoreportaz.gr, και το οποίο προηγείται χρονικά από την επίθεση του Τζόουνς στον Ναν, ο γκαρντ του του Παναθηναϊκού σπρώχνει τον σέντερ του Ολυμπιακού, ύστερα από κάποιες κουβέντες που αντάλλαξαν οι δύο τους.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό είχε μιλήσει εκτενώς στο Gazz Floor by Novibet ο Αθλητικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, Χρήστος Μπαφές, παραθέτοντας τα όσα είχαν μεταφέρει σε εκείνον μάρτυρες που ήταν μπροστά την στιγμή του επεισοδίου.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του ΣΕΦ με Ναν και Τζόουνς: