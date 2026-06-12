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Ανοίγει το Telekom Center για προβολή του τελευταίου τελικού!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανοίγει το Telekom Center για προβολή του τελευταίου τελικού!

Ο Παναθηναϊκός ανοίγει τις πόρτες του "T-Center" και περιμένει τον κόσμο του το απόγευμα του Σαββάτου (13/6) για να δουν όλοι μαζί τον πέμπτο τελικό της GBL κόντρα στον Ολυμπιακό (18:00).

Ο Παναθηναϊκός Aktor αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες του γηπέδου του και να υποδεχτεί το κοινό του απόγευμα του Σαββάτου, ώστε να παρακολουθήσουν όλοι μαζί το Game 5 της σειράς με τον Ολυμπιακό.Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε να επιβραβεύσει τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο για την αδιάκοπη στήριξή του τη φετινή σεζόν και να δημιουργήσει ένα event - γιορτή, ενόψει του σπουδαίου πέμπτου αγώνα.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η σχετική ανακοίνωση του «τριφυλλιού», η οποία επί της ουσίας θα ενημερώνει το κοινό για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η είσοδος θα είναι δωρεάν, όμως θα υπάρξουν εισιτήρια - προσκλήσεις, για να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εξυπακούεται, βέβαια, πως αν το αποτέλεσμα είναι θετικό για τους Κυπελλούχους Ελλάδας, τότε ο κόσμος τους θα τους περιμένει για τα επινίκεια το βράδυ του Σαββάτου στην έδρα τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι «πράσινοι» επιβεβαιώνουν την τεράστιας σημασίας σύνδεση με το κοινό τους και όλοι μαζί θα παρακολουθήσουν το Game 5 από γιγαντοοθόνες και το jumbotron στο "T-Center".

sdan.gr 

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