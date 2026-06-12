Στο Eurocup η Μονακό τη νέα σεζόν - Μαζί της ΠΑΟΚ και Άρης Betsson!

H Μονακό από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο Eurocup, εκεί που θα παίζουν επίσης ΠΑΟΚ και Άρης Betsson!

Η λίστα με τις ομάδες του Eurocup της νέας σεζόν έγινε γνωστή κι ανάμεσα στις ομάδες υπάρχει και το όνομα της Μονακό, που στην παρούσα φάση είναι όμως εντελώς στον «αέρα».

Η συμμετοχή της γαλλικής ομάδας στην Euroleague δεν είναι ακόμα σίγουρη, με τη Μονακό να είναι στη λίστα με τις ομάδες του Eurocup, αλλά ακόμα να μην είναι δεδομένο σε ποια διοργάνωση θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν.

Αυτό έγινε σίγουρο για ΠΑΟΚ και Άρη Betsson, που έχουν πλέον πενταετές συμβόλαιο με το Eurocup κι από την ερχόμενη περίοδο θα αγωνίζονται στη διοργάνωση.

Όσον αφορά τη Μονακό, τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν στις 26 Ιουνίου, όταν η Euroleague ανακοινώσει τις ομάδες της νέας σεζόν, με τους Γάλλους και την Μπεσίκτας να «παλεύουν» για μία wild card και τη θέση στην κορυφαία λίγκα.

Οι ομάδες που έλαβαν πενταετή άδεια συμμετοχής είναι οι εξής: Άρης, Μονακό, Μπαχτσεσεχίρ, Τορτόνα, Μπεσίκτας, Μπούντουτσνοστ, Τσεντεβίτα Ολίμπια, Μπουργκ, Τρέντο, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Τενερίφη, Λε Μαν, Λιετκαμπέλις, Λόντον Λάιονς, Νεπτούνας, Κέμνιτς, ΠΑΟΚ, Ουλμ, Σκάιλάινερς, Τουρκ Τέλεκομ, Κλουζ Ναπόκα και Βενέτσια.

Aντίθετα, μονοετή συμμετοχή στη διοργάνωση εξασφάλισαν οι: Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, Ρόμα, Μανρέσα, Νάπολι, Ρίγα Ζέλι, Σίγουλντας, Σιαουλιάι, Σλασκ Βρότσλαβ και Τόφας.

«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε τη λίστα των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο BKT EuroCup της σεζόν 2026-27.

Μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ECA, η διοργάνωση θα επεκταθεί τόσο ως προς τον αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων όσο και ως προς τη μορφή διεξαγωγής της. Οι 32 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των οκτώ, με τις 16 καλύτερες να προκρίνονται στην postseason. Τα playoffs θα περιλαμβάνουν φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά και τελικούς, με όλες τις σειρές να κρίνονται στις δύο νίκες (best-of-three).

Η επέκταση της διοργάνωσης αποτελεί απάντηση στο έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν σύλλογοι από όλη την Ευρώπη. Οι ομάδες αναγνωρίζουν το BKT EuroCup ως μια διοργάνωση που προσφέρει σταθερότητα, ενθαρρύνει τις επενδύσεις και υποστηρίζει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, παρέχοντας παράλληλα ένα υψηλού επιπέδου αγωνιστικό πλαίσιο.

Η επιλογή των ομάδων βασίστηκε στην τελική κατάταξή τους στα εγχώρια πρωταθλήματα. Συνολικά, 22 σύλλογοι εξασφάλισαν μακροχρόνιες άδειες συμμετοχής διάρκειας πέντε ετών ή έλαβαν wild card. Η τελευταία wild card, η οποία θα συμπληρώσει το παζλ των 32 ομάδων, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και θα δοθεί σε έναν από τους συλλόγους που έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που κάποια ομάδα εξασφαλίσει wild card για τη EuroLeague και κατά συνέπεια αποχωρήσει από το EuroCup, η θέση της θα καλυφθεί επίσης από σύλλογο που έχει ήδη υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα συμμετοχής.

Η λίστα των συμμετεχόντων περιλαμβάνει εκπροσώπους από 16 διαφορετικές χώρες και επικράτειες. Η Ιταλία διαθέτει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση με πέντε συλλόγους (Τρέντο, Βενέτσια, Τορτόνα, Νάπολι και Ρόμα), ενώ ακολουθούν η Γερμανία και η Τουρκία με τέσσερις ομάδες η καθεμία.

Η τελική λίστα των συμμετεχόντων στο BKT EuroCup 2026-27 θα παρουσιαστεί στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ECA για επίσημη έγκριση και στη συνέχεια θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση για επικύρωση.

Μετά την επέκταση, οι διοργανώσεις της Euroleague Basketball θα περιλαμβάνουν συνολικά 52 ομάδες: 20 στη EuroLeague και 32 στο EuroCup, συγκεντρώνοντας το κορυφαίο επίπεδο συλλογικού μπάσκετ στην Ευρώπη.»

sdna.gr