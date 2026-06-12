Απίστευτο: Ο Παρτέι χάνει το ματς της Γκάνας με τον Παναμά λόγω προβλήματος με τη βίζα

Απρόοπτο για τη Γκάνα λίγο πριν την αναμέτρηση με τον Παναμά για το Μουντιάλ 2026, καθώς ο Τόμας Παρτέι τέθηκε εκτός πλάνων λόγω προβλήματος με τη βίζα εισόδου στον Καναδά!

Σημαντική απουσία καλείται να διαχειριστεί η Γκάνα ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναμά για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς ο Τόμας Παρτέι δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας.

Ο έμπειρος μέσος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια εισόδου στον Καναδά, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής του ομάδας για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε η FIFA, γνωστοποιώντας πως η αίτησή του για βίζα απορρίφθηκε.

Η απουσία του Παρτέι αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τη Γκάνα, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο έμπειρους και κομβικούς ποδοσφαιριστές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, με καθοριστική παρουσία στον χώρο του κέντρου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην απόρριψη της βίζας, ενώ παραμένει άγνωστο αν το ζήτημα θα διευθετηθεί εγκαίρως ώστε ο ποδοσφαιριστής να είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γκάνας στη διοργάνωση.

sport-fm.gr