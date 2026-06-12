Ορατό το ενδεχόμενο να χάσει ολόκληρη τη φάση των ομίλων ο Νεϊμάρ

Ο τραυματισμός του Νεϊμάρ έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Βραζιλία, κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στα πρώτα παιχνίδια της «Σελεσάο» να παραμένει αμφίβολη.

Οι τελευταίες πληροφορίες από τη πατρίδα του, αναφέρουν μάλιστα ότι δεν αποκλείεται ο 34χρονος μεσοεπιθετικός να μείνει εκτός δράσης σε ολόκληρη τη φάση των ομίλων. Πρόκειται για ένα σενάριο που προβληματίζει τον Κάρλο Αντσελότι, καθώς παρότι διαθέτει αρκετές λύσεις στην επιθετική γραμμή, η εμπειρία και η προσωπικότητα του Νεϊμάρ αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ομάδα.Η Βραζιλία ταξιδεύει στη διοργάνωση με υψηλές φιλοδοξίες και στόχο να επιστρέψει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια, κάτι που καθιστά την κατάσταση του Νεϊμάρ ένα από τα βασικά θέματα ενόψει της έναρξης του τουρνουά.

Οι Βραζιλιάνοι θα βρεθούν στον τρίτο όμιλο της κορυφαίας διοργάνωσης εθνικών ομάδων, μαζί με την πρωτάρα, Αϊτή, το Μαρόκο και την Σκωτία, θέλοντας να τερματίσει στην πρώτη θέση προκειμένου να... αποφύγει οποιοδήποτε εμπόδιο από νωρίς στο τουρνουά. Το πρώτο ματς είναι προγραμματισμένο για τις 14 Ιουνίου απέναντι στην αφρικανική χώρα (01:00), ενώ τα ματς με Αϊτή και Σκωτία θα διεξαχθούν στις 20 και 25 Ιουνίου.

Η αποστολή της Βραζιλίας:

Τερματοφύλακες: Άλισον, Έντερσον, Βέβερτον

Αμυντικοί: Άλεξ Σάντρο, Μπρέμερ, Ντανίλο, Ντόουγκλας Σάντος, Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, Ιμπάνιες, Λέο Περέιρα, Μαρκίνιο.

Μέσοι: Μπρούνο Γκιμαράες, Κασεμίρο, Ντανίλο, Φαμπίνιο, Λούκας Πακετά, Έντερσον

Επιθετικοί: Έντρικ, Γκάμπριελ Μαρτινέλι, Ίγκορ Τιάγκο, Λουίζ Ενρίκε, Ματέους Κούνια, Νεϊμάρ, Ραφίνια, Ράγιαν, Βινίσιους

🚨 Neymar could be set for an extended spell on the sidelines at the World Cup, which is a huge blow for the tournament. 🇧🇷😟



The Brazil star is already a major doubt for the Seleção's opener against Morocco, and there are now fears he could miss all three group-stage matches.… pic.twitter.com/a9zKMMQgn2 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 12, 2026

athlariko.gr