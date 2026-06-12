Μέρος του προγράμματος ο Όσμαν και τελευταία στιγμή η συμμετοχή του, εκτός ο Σλούκας

Ο Τσέντι Όσμαν συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος στην προπόνηση της Παρασκευής (12/6) στον Παναθηναϊκό και η συμμετοχή του στον 5ο τελικό με τον Ολυμπιακό θα κριθεί πριν το τζάμπολ. Εκτός ο Κώστας Σλούκας.

Τα προβλήματα συνεχίζονται στο «τριφύλλι» ενόψει του Game 5 των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League, αφού ο Σλούκας δεν συμμετείχε και ουσιαστικά τέθηκε εκτός για το παιχνίδι στο ΣΕΦ. Ενώ φυσικά δεν θα παίξει και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Ο Όσμαν ακολούθησε μέρος του προγράμματος, δεν έβγαλε όλη την προπόνηση κι έτσι η συμμετοχή του στον 5ο τελικό με τον Ολυμπιακό θα κριθεί πριν το τζάμπολ του ματς.

Κανονικά προπονήθηκαν οι Ματίας Λεσόρ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που αντιμετώπισαν προβλήματα στη διάρκεια του Game 4 στο «T-Center».

sdna.gr