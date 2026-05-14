Ο Μπαντιό έκανε επτά ρεκόρ καριέρας στα playoffs με τον Παναθηναϊκό!

Η Βαλένθια θα παραταχθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου στο Telekom Center Athens ως πρωτάρα του Final Four, εξασφαλίζοντας την ιστορική πρόκριση μετά την ολική ανατροπή στην προημιτελική σειρά με τον Παναθηναϊκό.

Παρά το αρχικό 0-2, οι Ίβηρες επέστρεψαν στη Roig Arena επικρατώντας στο Game 5 και πλέον θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό της Παρασκευής 22/5.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ παρουσίασε τρομερή συνέπεια μέσα στη χρονιά, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση της κατάταξης στη regular season και στη συνέχεια άφησε εκτός Final Four τον Παναθηναϊκό, μολονότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόκριση στο Final Four οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Μπρανκού Μπαντιό, ο οποίος ήταν κομβικός για τους «πορτοκαλί», κάνοντας επτά ρεκόρ καριέρας στους πέντε αγώνες με τον Παναθηναϊκό στα playoffs!

Ο 27χρονος γκαρντ ήταν ο πρωταγωνιστής της Βαλένθια στο Game 5 που έκρινε την πρόκριση. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 20 πόντους (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 8/8 βολές), ενώ μάζεψε πέντε ριμπάουντ, μοίρασε δύο ασίστ και έκανε δύο κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Η ιστορική πρόκριση της Βαλένθια στο Final Four φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Μπαντιό των επτά career highs.

Τα ρεκόρ καριέρας του Μπαντιό

Index Rating (25): Βαλένθια-Παναθηναϊκός 81-64 (Game 5)

Πόντοι (20): Βαλένθια-Παναθηναϊκός 81-64 (Game 5)

Συνολικά ριμπάουντ (7): Παναθηναϊκός-Βαλένθια 86-89 (Game 4)

Ασίστ (6): Βαλένθια-Παναθηναϊκός 105-107 (Game 2)

Εύστοχες βολές (8): Βαλένθια-Παναθηναϊκός 81-64 (Game 5)

Λεπτά συμμετοχής (34): Παναθηναϊκός-Βαλένθια 86-89 (Game 4)

Αμυντικά ριμπάουντ (6): Παναθηναϊκός-Βαλένθια 87-91 (Game 3)

gazzetta.gr