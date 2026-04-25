Γεμάτη εκπλήξεις και δώρα η μερα στη Sunel Arena για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Γεμάτη εκπλήξεις και δώρα η μερα στη Sunel Arena για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Η ΑΕΚ μετράει αντίστροφα για το τελευταίο παιχνίδι της regular season κόντρα στον Ολυμπιακό, έχοντας μια σειρά από εκπλήξεις και δώρα για τον κόσμο της.

Η ΑΕΚ, ετοιμάζεται για την τελευταία αναμέτρηση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL, όπου θα υποδεχθεί στη Sunel Arena τον Ολυμπιακό. Σε ένα παιχνίδι, περισσότερο... δοκιμασία, ενόψει του Final Four του BCL.

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ, με επίσημη ανακοίνωσή της, ενημέρωσε τον κόσμο της πως πριν το παιχνίδι, θα προσφέρει μια σειρά από εκπλήξεις στον κόσμο της ο οποίος θα βρεθεί στα Λιόσια για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, κάλεσε τον κόσμο της, να γεμίσει το γήπεδο σε αυτό το σημαντικό, εκτός έδρας παιχνίδι.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Έχουμε αγώνα σήμερα και δεν πρέπει να λείψει κανείς! Εσύ έκλεισες τη θέση σου;

Μετράμε αντίστροφα για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, οποίος θα διεξαχθεί σήμερα (25/04) και ώρα 18:15Οι εκπλήξεις και τα δώρα από τους χορηγούς της «Βασίλισσας» δεν θα λείψουν και από το σημερινό αγώνα. Πιο συγκεκριμένα:Στην κεντρική είσοδο του γηπέδου, εξωτερικά, θα μπορέσετε να κάνετε και εσείς σουτάκια και η Ομάδα της Orizon θα δώσει Super δώρα.Εσωτερικά του γηπέδου, θα σας περιμένει και η ομάδα της Allianz με το “Allianz Scan & Win” και ίσως να είσαι εσύ ένας από του τυχερούς που θα κερδίσει μεταξύ άλλων δώρων και ένα iphone.Τα Lucky seats από τη L’oreal Men Expert επιστρέφουν για 10 τυχερούς που θα βρουν στη θέση τους κολλημένα τα Lucky stickers και θα τα ανταλλάξουν με μια τσάντα γεμάτη προϊόντα της HYDRA ENERGETIC σειράς. Επίσης, εκτός από τους δέκα αυτούς τυχερούς όλοι οι φίλαθλοι που θα παραβρεθούν στο γήπεδο θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στο μπασκετικό activation της Loreal που θα βρίσκεται στο επάνω διάζωμα και να κερδίσουν επιπλέον δώρα.Η Nature Valley και στο σημερινό αγώνα θα κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο ένα τυχερό φίλαθλο, ο οποίος θα φύγει σε δύο ρόδες. Ακόμα ένα ποδήλατο θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν 3 τυχεροί φίλαθλοι οι οποίοι θα επιλεγούν από την promo team της Nature Valley για να σουτάρουν τρίποντα στον διαγωνισμό 3points shoot challenge του ημιχρόνου. Όλοι οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο γήπεδο θα δοκιμάσουν τις μπάρες δημητριακών της Nature Valley, καθώς στις εισόδους των θυρών η promo team της Nature Valley θα μοιράσει προϊόντα σε όλους.Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Νίκος Αρσενόπουλος θα υπογράψουν αυτόγραφα και θα φωτογραφηθούν με τους φιλάθλους της Ομάδας μας, στη μπουτίκ που βρίσκεται στην είσοδο VIP του Γηπέδου μας.Τέλος και η Stoiximan GBL σας περιμένει σε ένα μπασκετικό photo booth.Σας περιμένουμε όλους στις 18:15 στο γήπεδο»!

